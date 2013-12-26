محموله قاچاق فلفل به ارزش 120 ميليون تومان در قم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدي قدمي اظهار داشت: روز گذشته ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پليس آگاهي استان حين کنترل تردد خودروهاي عبوري از محور قم - کاشان به يک دستگاه خودرو کاميون يخچالدار مشکوک و آن را متوقف کردند.

وي ادامه داد: راننده در پاسخ به سئوال ماموران مبني بر کالاي بارگيري شده بيان داشت که بار خودرو فلفل سياه است.

رئيس پليس ْآگاهي فرماندهي انتظامي استان افزود: ‌در اين خصوص يک فقره بارنامه و يک فقره پروانه گمرکي ارائه که در بررسي اسناد و مدارک، ‌آثار قلم خوردگي در قسمت تعداد و مهرهاي ظهر پروانه مشهود بود.

قدمي گفت: با اعتراف وي به قاچاق فلفل سياه در نهايت از داخل خودرو 122 کيسه 60 کيلوگرمي در مجموع حدود 7 هزار کيلوگرم فلفل سياه ساخت کشور ويتنام به ارزش يک ميليارد و 200 ميليون ريال کشف و متهم نيز تحويل مراجع قضايي استان شد.

15 فقره کلاهبرداري به بهانه برنده شدن در مسابقه پيامکي

رئيس پليس فتا قم از دستگيري يک کلاهبردار حرفه اي در استان خبر داد و گفت: وي از طريق ارسال پيامک "در طرح زمستانه برنده کمک هزينه سفر زيارتي شده ايد" ، از 15 نفر از شهروندان کلاهبرداري کرده بود.

سرهنگ حسن محمد رضايي اظهار داشت: در پي دريافت چندين فقره شکايت مبني بر کلاهبرداري فردي از طريق ارسال پيامک " مشترک گرامي ضمن عرض تبريک شما در قرعه کشي طرح زمستانه برنده مبلغ 10 ميليون ريال کمک هزينه سفر زيارتي گرديده ايد" شناسايي متهم در دستور کار ماموران فتا قرار گرفت.

وي در تشريح خبر افزود: متهم در اين پيامک پس از دريافت کد ملي از شخص مي خواست تا براي کسب اطلاعات بيشتر با دو شماره تلفني که در اختيارش قرار داده مي شد ، اسم و فاميل سرپرست خانواده را ارسال کند.

رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات فرماندهي انتظامي استان قم افزود: کلاهبردار با ايجاد اطمينان به بهانه واريز وجه ، فرد را به نزديک ترين دستگاه عابر بانک کشانده و با ترفند ، ضمن به دست آوردن شماره کارت و رمز دوم حساب وي را خالي مي کرد.

محمد رضايي گفت: در نهايت با اقدامات تخصصي متهم شناسايي و به دست قانون سپرده شد.

رئيس پليس فتا استان قم در خاتمه با بيان اينکه براي واريز وجه نقد به حساب افراد، نيازي به حضور صاحب حساب در کنار دستگاه عابر بانک و دريافت رمز عبور و رمز دوم از وي نيست تاکيد کرد: اين بيشتر ترفند کلاهبرداران براي تخليه حساب افراد است، شهروندان در برخورد با اينگونه پيامک‌ها سريعاً مراتب را به پليس اطلاع تا اقدامات لازم در اين زمينه انجام شود.

