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۵ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۴۹

تا سال آينده/

دسترسي به خدمات هويتي براي همه بخش‌هاي دوردست يزد امكان پذير مي شود

دسترسي به خدمات هويتي براي همه بخش‌هاي دوردست يزد امكان پذير مي شود

يزد - خبرگزاري مهر: مديركل ثبت احوال استان يزد گفت: تا پايان سال آينده، دسترسي به خدمات هويتي براي همه بخش هاي دوردست در يزد امكانپذير خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سيد محمد طباطبايي، پيش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح دفتر نمايندگي ثبت احوال در بهاباد اظهار داشت: به مناسبت هفته ثبت احوال، نمایندگی اين اداره در سه شهر در استان يزد به منظور تسهيل خدمات ‌رساني به مردم راه ‌اندازي شده است.

وي افزود: نمايندگي ثبت احوال در بخش ‌های آسفیچ در بهاباد و گاریزات در تفت بهره‌ برداري شده و كار خود را به زودي آغاز خواهد كرد.

دفتر ثبت احوال در خرانق راه اندازي مي شود

طباطبايي با اشاره به تلاش ثبت احوال برای ارائه آسان و در دسترس خدمات هویتی به مردم بيان كرد: ایجاد نمایندگی ثبت احوال در دیهوک، خضرآباد، مروست، عقدا، بهمن و زارچ نيز در همین راستا بوده و با راه‌اندازی نمایندگی در بخش خرانق در سال آینده، همه بخش‌های دوردست استان به خدمات هویتی مورد نظر خود دسترسی خواهند داشت.

مراسم افتتاح نمايندگي ثبت احوال در گاريزات

وي افزود: مرکز داده‌ های ثبت احوال کشور در حال حاضر از طریق 500 اداره در سراسر کشور تغذیه می‌شود و هر ثانیه امکان پنج هزار تراکنش اطلاعاتی برای آن میسر است.

طباطبايي عنوان كرد: با تنظیم اسناد هویت و ملیت ایرانیان، این مرکز امکان رصد کردن آمار و تحولات جمعیتی شامل افزایش و کاهش جمعیت یا عوامل مربوطه را مانند ازدواج، طلاق و مهاجرت رقم می‌ زند.

مردم مهلت قانوني را براي ثبت ولادت و وفات رعايت كنند

وی از مردم خواست: با رعایت مهلت قانونی برای ثبت ولادت و وفات، یاریگر مسئولان در ارائه آمارهای متقن و برنامه‌ریزی‌های صحیح باشند.

فرماندار بهاباد نیز در اين مراسم با بيان اينكه سامانه صدور مکانیزه شناسنامه بزرگسال و کارت هوشمند ملی برای نخستين بار در بهاباد راه‌اندازی شده است، اظهار داشت: ثبت احوال استان همواره تعامل خوبی با شهرستان‌های دور از مرکز داشته و خدمات خود را از اینگونه شهرها آغاز کرده است.

لزوم خدمات رساني ادارات به بخش تازه تاسيس گاريزات

فرماندار تفت نيز در مراسم راه‌ اندازي دفتر گاريزات ضمن ابراز خرسندي از راه ‌اندازي دفتر نمايندگي ثبت احوال در گاريزات اظهار اميدواري كرد: مردم بخش تازه تاسیس گاریزات در آینده ‌ای نزدیک به خدمات بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی در محل زندگی خود دسترسی داشته باشند.

ابوالقاسم دهقان افزود: همه مسئولان باید بدانند دیر یا زود توفیق خدمتگزاری به مردم از آنان گرفته خواهد شد پس چه بهتر که با کار فرهنگی، اجراي باورهای دینی در جامعه و تکریم مردم به عنوان ولی نعمت و صاحبان اصلی انقلاب، اهداف والای امام و شهدای گرانقدر انقلاب را محقق کنیم.

کد مطلب 2202879

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