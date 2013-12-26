  1. جامعه
  2. محیط زیست
۵ دی ۱۳۹۲، ۱۳:۵۳

هوای پایتخت همچنان در شرایط هشدار

هوای پایتخت همچنان در شرایط هشدار

مدیر کل محیط زیست استان تهران اعلام کرد: هوای پایتخت با قرار گرفتن ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 155 همچنان در شرایط هشدار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی حیدرزاده افزود: در حال حاضر غلظت ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون مانند روز گذشته همچنان روی عدد 155 ایستاده و هوای پایتخت را در شرایط هشدار قرار داده است.

به گفته وی، در حال حاضر آلاینده دی اکسید کربن روی عدد 50 و در شرایط پاک آلاینده ازن روی عدد 14 در شرایط پاک آلاینده دی اکسید نیتروژن روی عدد 71 و در شرایط سالم دی اکسید گوگرد روی عدد 42 و در شرایط پاک ذرات معلق کمتر از 10 میکرون روی عدد 90 و در شرایط سالم است.

مدیر کل محیط زیست استان تهران اظهار داشت: در این شرایط توصیه می شود کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی از تردد غیرضروری در فضای باز و سایر افراد از فعالیت بیش از حد بدنی در فضای باز خودداری کنند.

کد مطلب 2202890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها