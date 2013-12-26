هوای پایتخت همچنان در شرایط هشدار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی حیدرزاده افزود: در حال حاضر غلظت ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون مانند روز گذشته همچنان روی عدد 155 ایستاده و هوای پایتخت را در شرایط هشدار قرار داده است.

به گفته وی، در حال حاضر آلاینده دی اکسید کربن روی عدد 50 و در شرایط پاک آلاینده ازن روی عدد 14 در شرایط پاک آلاینده دی اکسید نیتروژن روی عدد 71 و در شرایط سالم دی اکسید گوگرد روی عدد 42 و در شرایط پاک ذرات معلق کمتر از 10 میکرون روی عدد 90 و در شرایط سالم است.

مدیر کل محیط زیست استان تهران اظهار داشت: در این شرایط توصیه می شود کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی از تردد غیرضروری در فضای باز و سایر افراد از فعالیت بیش از حد بدنی در فضای باز خودداری کنند.