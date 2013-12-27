عبدالناصر ناظم بکایی، رئیس کمیسیون آموزش اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: همزمان با پایان سیامین دوره آموزش صنعت نشر، طرح مقدماتی تأسیس و راهاندازی مرکز آموزش علمی ـ کاربردی صنعت نشر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به هیئت مدیره اتحادیه ارائه شد.
به گفته رئیس کمیسیون آموزش اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، پس از بررسیهای انجام شده، هیئت مدیره این اتحادبه موافقت خود را با آغاز اقدامات اجرایی تاسیس و راهاندازی مرکز آموزش علمی ـ کاربردی (با نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی) اعلام کرده است.
ناظم بکایی افزود: پس از موافقت اولیه هیئت مدیره، اقدامات اجرایی مرکز آموزش علمی کاربردی در راس دستور جلسات کمیسیون برای تسریع در انجام اقدامات اجرایی قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون آموزش اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران همچنین با توجه به شروع اقدامات راهاندازی این مرکز از صاحبنظران و علاقمندان درخواست کرد، نظرات و پیشنهادهای خود را به کمیسیون آموزش ارسال کنند.
وی در عین حال یادآور شد: کمیسیون آموزش تاکنون 30 دوره آموزش صنعت نشر و دورههای نسخهپردازی و کتابفروشی را برای علاقهمندان برگزار کرده که طی این دورهها، دانشپژوهان با مفاهیم و موضوعات تولید فرهنگی، تولید فنی و هنری، اخلاق حرفهای، قوانین و مقررات نشر و اقتصاد نشر و ... آشنا شدهاند.
همچنین بنا به گزارش رئیس کمیسیون آموزش، برنامهریزی دورههای آموزشی کاربردی برای فعالان صنعت نشر در 14 عنوان تدوین شده است که در زمان برگزاری دوره، این سرفصلها اعلام میشود.
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