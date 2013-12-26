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۵ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۱۷

پیروزی چوکا و شهید شهبازی در لیگ واترپلوی ایران

پیروزی چوکا و شهید شهبازی در لیگ واترپلوی ایران

مسابقات هفته سوم گروه B واترپلوی ایران با برتری تیم‌های چوکا و شهید شهبازی زنجان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم مسابقات لیگ برتر واترپلوی ایران از گروه B صبح امروز پنجشنبه با برگزاری دو مسابقه به میزبانی شهر انزلی آغاز شد که در یکی از این مسابقات تیم چوکا موفق شد با نتیجه 11 بر 7 تیم اصفهان را شکست بدهد. در دیگر دیدار این گروه، تیم شهید شهبازی زنجان با نتیجه 17 بر 3 تیم آینده سازان را از پیش رو برداشت.

این مسابقات امروز و فردا پیگیری می‌شود. برنامه ادامه مسابقات این گروه به شرح زیر است:

پنجشنبه 92/10/5
* اصفهان - شهید شهبازی زنجان، ساعت ۱۸
* چوکا تالش - آینده سازان، ساعت ۱۹:۱۵

جمعه 92/10/6
* آینده سازان – اصفهان، ساعت ۹
* شهید شهبازی زنجان - چوکا تالش،ساعت ۱۰:۱۵

 

کد مطلب 2202911

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