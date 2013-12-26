پیروزی چوکا و شهید شهبازی در لیگ واترپلوی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم مسابقات لیگ برتر واترپلوی ایران از گروه B صبح امروز پنجشنبه با برگزاری دو مسابقه به میزبانی شهر انزلی آغاز شد که در یکی از این مسابقات تیم چوکا موفق شد با نتیجه 11 بر 7 تیم اصفهان را شکست بدهد. در دیگر دیدار این گروه، تیم شهید شهبازی زنجان با نتیجه 17 بر 3 تیم آینده سازان را از پیش رو برداشت.

این مسابقات امروز و فردا پیگیری می‌شود. برنامه ادامه مسابقات این گروه به شرح زیر است:

پنجشنبه 92/10/5

* اصفهان - شهید شهبازی زنجان، ساعت ۱۸

* چوکا تالش - آینده سازان، ساعت ۱۹:۱۵

جمعه 92/10/6

* آینده سازان – اصفهان، ساعت ۹

* شهید شهبازی زنجان - چوکا تالش،ساعت ۱۰:۱۵