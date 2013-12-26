به گزارش خبرنگار مهر، كاظم عاقبت خيري،‌ ظهر پنجشنبه در جلسه شوراي رفاه استان يزد اظهار داشت: در حال حاضر بيش از پنج هزار تعاوني با عضويت بيش از 300 هزار نفر در استان يزد مشغول فعاليت هستند كه در اين تعاوني ها بالغ بر 730 ميليارد ريال سرمايه گذاري شده است.

وي عنوان كرد: اين تعاوني ها تاكنون براي 43 هزار و 480 نفر در بخش هاي مختلف خدماتي، صنعتي و كشاورزي اشتغال ايجاد كرده اند.

عاقبت خيري، سرمايه گذاري در بخش تعاون توسط مردم استان يزد را بسيار بالا ذكر كرد و افزود: فرهنگ تعاوني و كار گروهي از گذشته ‌هاي دور در استان يزد ريشه داشته و تاكنون اين فرهنگ استمرار يافته است.

سرپرست مديريت تعاون اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان يزد با تاكيد بر استفاده از خرد دسته جمعي با سرمايه‌هاي اندك براي استفاده در كارهاي بزرگ يادآور شد: خوشبختانه تعاوني‌هاي بزرگي با استفاده از جمع‌آوري سرمايه‌هاي اندك مردم در استان ايجاد شده‌اند و توانسته‌ اند هم اشتغال مفيد و مولد ايجاد كنند و هم سودآوري ويژه اعضاي تعاوني را براي سهامداران به وجود آورند.

وي از ورود بخش تعاون در صنعت پتروشيمي براي نخستين بار در سطح كشور در استان يزد، ثبت نخستين شركت تعاوني فراگير، ثبت تعاوني‌هاي نخبگان علمي همچنين ساير تعاوني‌هاي كوچك را مورد بررسي قرار داد و از آنها به عنوان سرمايه گذاري‌هاي بزرگ مردم با استفاده ‌از آورده‌هاي اندك در قالب همكاري و تعامل اخلاقي و فكري و اقتصادي مردم يزد ياد كرد.

اين مسئول خاطرنشان كرد: در حال حاضر تعاوني‌هاي استان يزد در سه گرايش خدمات با 53 درصد، صنعت با 31 درصد و بخش كشاورزي با 16 درصد مشاركت مردم مشغول فعاليت هستند.