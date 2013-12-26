به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور به‌شرح زیر است:

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

بیانیه تحلیلی شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی پیرامون یوم‌الله 9 دی

«جمهوری» اسلامی نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم، هنوز این کلام آن امام کبیر(ره) در گوش ما دانشجویان انقلابی طنین‌انداز است، گویی آن پیر سفرکرده مردم انقلابی ایران را پاسدار اسلامیت و «جمهوریت» نظام قرار داده بود و می‌دانست این روشنفکران لیبرال که فرموده بود "تا زنده‌ام نخواهم گذاشت مسئولیت‌ها به دست آنان بیفتد" همان‌طور که بارها علیه اسلامیت این نظام نو‌پا کودتا کرده بودند، سرانجام روزی علیه جمهوریت و علیه رأی مردم نیز دست به کودتا خواهند زند. سال 88 آن روز فرا رسید و این جریان تجدیدنظر طلب که رأی مردم به نامزدی غیر از نامزد مورد نظر خود را دید، علیه مردم غضب کرده دست به کودتا علیه جمهوریت نظام زد.

این کودتای نیمه‌سخت روشنفکرانِ لیبرال مسلک که مسبب شهادت چندین تن از هموطنان شد، یک افتضاح سیاسی برای کسانی بود که گاه و بی‌گاه سخن از مردم‌سالاری و نام بردن از رأی مردم به‌عنوان منبع مشروعیت نظام می‌زدند، پرده‌ها افتاد و دروغ‌گویی و ماهیت جریان قدرت‌طلبی که 8 ماه کشور را به‌خاطر نرسیدن به قدرت به آشوب کشید، هویدا گشت. اصولاً برای این جریان مردم‌سالاری فقط تا زمانی خوب است که مردم به‌نفع آنان رأی دهند، در غیر این صورت رأی مردم تقلب خوانده می‌شود و مردم توده‌های نا‌آگاه دانسته می‌شوند و این امر تا جایی پیش می‌رود که به‌تازگی یکی از فعالین جریان تجدید‌نظر‌ طلب طرح انحلال مجلس شورای اسلامی را پیشنهاد می‌دهد!

قانون‌گرایی، یکی دیگر از ادعاهای جریان تجدید‌نظر‌ طلب و روشنفکر‌ مسلک بود، اما عدم تمکین به قانون و نهادهای قانونی در سال 88 توسط این جریان، عدم اعتقاد حقیقی این جریان به قانون‌گرایی را آشکار ساخت. سران فتنه به‌فرض پیروزی در انتخابات 88 چگونه می‌خواستند در جمهوری اسلامی دولت تشکیل دهند وقتی حاضر به تمکین به نظر شورای نگهبان و مجلس و وزارت کشور و مقامات عالی نظام نبودند؟!

و سرانجام مستضعفین و توده‌های بابصیرت مردم در 9 دی 88 در اعتراض به فتنه‌گری، قانون‌گریزی، کودتا علیه رأی ملت، توهین به آموزه‌های اسلامی و به آشوب کشاندن کشور به خیابان‌ها آمدند و کشور را از لوث وجود فتنه‌گران پاک ساختند.

حق رأی دادن و مؤثر بودن این رأی در تعیین سرنوشت کشور از اساسی‌ترین حقوق شهروندان هر جامعه است، کودتای فتنه‌گران علیه رأی مردم در سال 88 بزرگ‌ترین نقض حقوق شهروندی بود، دولت محترم اگر در پی استیفای حقوق شهروندان است، ابتدا باید با اصلی‌ترین ناقضان حقوق شهروندی مردم در سال 88 که علیه رأی 40 میلیونی ملت دست به کودتا زدند، برخورد کند و حامیان آنان را طرد کند.

سران فتنه که مطابق اصول فقهی و حقوقی مفسد‌ فی الارض محسوب شده حکم آنان اعدام می‌باشد، تاکنون با صبر مردم و رأفت نظام اسلامی به پای دار مجازات کشانده نشده‌اند، لکن اکنون که پرده‌دری و جسارت فتنه‌گران در چند ماه اخیر هویدا گشته و کار بدان جا رسیده است که ادعا می‌کنند: «از طلب 88 گذشتیم!»، ما دانشجویان انقلابی مطالبه محاکمه هرچه سریع‌تر فتنه‌گران و سران فتنه را از دستگاه قضا داریم.

هرچند که معتقدیم فتنه‌گران و سران آنان پیش از محاکمه در دادگاه رسمی نزد افکار عمومی ملّت بزرگ ایران محاکمه شدند، و طرد اجتماعی و بی‌توجهی عموم مردم به آنان نشان از این واقعیت دارد.

هرچند سخنان کابینه پیشنهادی دولت یازدهم در جلسه رأی اعتماد مجلس در محکومیت فتنه و فتنه‌گران و برائت از آنان شایان توجه و میخ محکم دیگری بر تابوت فتنه بود، لیکن پس از آن شاهد به‌کار‌گیری برخی از عناصر نزدیک به جریان فتنه در لایه‌های میانی دستگاه‌های اجرایی هستیم، ما دانشجویان نگران باز‌گشت حامیان فتنه در لایه‌های میانی مدیریت اجرایی و یا هر منصب دیگری در جمهوری اسلامی هستیم، و نسبت به آن به دولت هشدار می‌دهیم.

متأسفانه در چند ماه اخیر شاهدیم از گوشه و کنار کشور مجدداً توهین و تولید تنفر از آموزه‌های مترقی دینی مردم ایران به گوش می‌رسد، گویی فضای ارتجاع فکری دورانِ به‌اصطلاح اصلاحات که در آن به ناب‌ترین اندیشه‌های اسلامی هجمه صورت گرفت در حال احیاست، جنبش دانشجویی مسلمان چگونه ساکت بنشیند وقتی می‌بیند یکی از استانداران تازه‌منصوب دولت یازدهم عزاداری برای معصومین(ره) را مایه افسردگی می‌داند؟ مستضعفین انقلابی چگونه خاموش بنشینند وقتی یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای به نقد و نفی نص صریح قرآن می‌پردازد؟

ما دانشجویان بسیجی و مستضعفین انقلابی به فتنه‌گران و حامیان آنان اخطار می‌دهیم درصورت تکرار توهین به مقدسات، 9 دی دیگری را رقم خواهیم زد و وطن را از لوث وجود ته‌مانده فتنه‌گران عاری خواهیم ساخت، ان‌شاءالله.