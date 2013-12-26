به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: مشکلات بودجه‌ای از مهمترین مشکلات فوتبال ما است که مسئولان وزارت ورزش باید رایزنی‌های لازم را در این راستا داشته باشند.

وی بر لزوم ساماندهی ورزشگاه‌هایی که مسابقات لیگ برتر در آنها برگزار می‌شود تاکید کرد و افزود: در استان بوشهر نیز استاندار بوشهر با تخصیص اعتبارات مورد نیاز می‌تواند کمک‌های شایانی داشته باشد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران خواستار همراهی مسئولان استان بوشهر برای توسعه فوتبال در این استان و همچنین بهبود وضعیت زیرساخت‌های ورزشی شد و بیان داشت: امیدواریم با همراهی و تعامل همه مسئولان با مجموعه فوتبال، شاهد رشد این ورزش در استان باشیم.

مشکل دهنوی حل شد/ کشوی سحرآمیز نداریم

وی در پاسخ به سوالی در مورد کشوی سحرآمیز نبی و همچنین اعتراض باشگاه پرسپولیس در مورد دهنوی، خاطرنشان ساخت: اصطلاح کشوی سحرآمیز اصلاح نادرست و نامناسبی است که باید از پرداختن به ان پرهیز کنیم.

نبی در مورد قاسم دهنوی نیز گفت: فدراسیون فوتبال نامه‌ای به باشگاه پرسپولیس نوشته بود که باید بدهی دهنوی به سپاهان پرداخت شود و در غیر این صورت تعلیق خواهد شد که سازمان لیگ نیز از محل مطالبات پرسپولیس، بدهی‌های این تیم به سپاهان را پرداخت کرد.

وی ادامه داد: چون باشگاه پرسپولیس روند اداری این کار را که همان نامه‌نگاری و اعلام پرداخت بدهی به فدراسیون بود را انجام نداد و کمیته انضباطی محرومیت این بازیکن را اعلام کرد و پس از اعتراض مسئولان باشگاه پرسپولیس مبنی بر تسویه شدن این بدهی و با تائید سازمان لیگ، مشکل محرومیت دهنوی حل شد و این بازیکن می‌تواند تیمش را در بازی بعد همراهی کند.

کارگزاران فوتبال باید ثبت نام کنند و امتحان بدهند

دبیرکل فدراسیون فوتبال در ارتباط با سوال یکی از خبرنگاران در مورد حواشی اخیر فوتبال، بیان داشت: فوتبال دارای حساسیت بسیار زیادی است و همین اهمیت و حساسیت باعث می‌شود تا چنین موضوعاتی مطرح شود.

وی با بیان اینکه به اعتقاد من فوتبال از دیگر صنوف پاک‌تر است، تصریح کرد: افرادی که می‌خواهند به عنوان کارگزار فوتبال در مدیریت برنامه‌ها و نقل و انتقال بازیکنان فعالیت کنند، باید ثبت‌نام کنند و قبول شوند تا مجوز فعالیت بگیرند.

محمدنبی در ارتباط با سوالی در مورد چگونگی انتخاب بازیکنان تیم ملی توسط سرمربی تیم ملی گفت: کیروش به بازیکنان باتجربه کافی در تیم ملی اعتقاد زیادی دارد و به اعتقاد وی، نباید در جام جهانی به بازیکنان جدید را امتحان کنیم ولی دست وی برای انتخاب هر بازیکنی باز است.

فدراسیون فوتبال سالانه هفت‌هزار مسابقه برگزار می‌کند

وی در مورد یک سوال در مورد داوری در مسابقات فوتبال نیز اضافه کرد: فدراسیون فوتبال سالانه هفت‌هزار مسابقه برگزار می‌کند و باید برای این مسابقات چیدمان داوری داشته باشد که کار سختی است.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در ادامه به هزینه‌های اعزام داور و کمک‌داور به نقاط مختلف برای داوری این مسابقات اشاره کرد و افزود: اعزام ناظر نیز به نفع فوتبال ما است و نتایج بهتری برای ما خواهد داشت.