آهنگ رشد ولادت در لرستان بسیار ضعیف است/ کمترین نرخ ولادت در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میردریکوند ظهر پنج شنبه در دیدار با امام جمعه شهرستان بروجرد در حسینیه اهل بیت(ع) این شهرستان افزود: متاسفانه پیرشدن جمعیت و تهدید نسل در کشور در حال رخ دادن است.

وی با بیان این مطلب ادامه داد: رشد و سیر موالید در کشور و استان به کندی صورت می گیرد که باید برای آن چاره اندیشی شود.

میردریکوند تصریح کرد: اینکه جمعیت ما رو به پیری می رود انکار پذیر نیست و اینکه از تعداد موالید کم می شود یعنی از جمعیت مفید که در زمینه تولید موثر هستند کم خواهد شد.

مدیر کل ثبت احوال استان لرستان افزود: امروزه با کاهش ازدواج، افزایش طلاق، کاهش موالید و افزایش فوت مواجه هستیم که علل آن باید مورد بررسی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اینها عواملی هستند که جمعیت تولید کننده کشور را دستخوش تغییر و تحول قرار می دهند.

وی با اشاره به وقایع حیاتی چهارگانه در شهرستان بروجرد بیان داشت: در حال حاضر کمترین نرخ ولادت و بیشترین تعداد مرگ و میر در شهرستان بروجرد وجود دارد.

میردریکوند با بیان این مطلب افزود: کنترل تصادفات، توسعه مراکز درمانی و..می تواند در پیشگیری از مرگ و میر موثر باشد.

وی تصریح کرد: امسال نرخ ازدواج در بروجرد 12 درصد کاهش داشته و در امر طلاق با رشد پنج درصدی مواجه هستیم.

مدیرکل ثبت احوال استان لرستان با بیان اینکه آهنگ رشد ولادت در بروجرد بسیار کند است افزود: رشد ولادت نسبت به سال گذشته تنها 1.5 درصد افزایش داشته که باید تلاش شود به دو برابر برسد.

وی در بخشی دیگر از سخنانش با بیان اینکه تا کنون تعداد 64 کارت هوشمند ملی در استان لرستان صادر شده است، تصریح کرد: این تعداد شامل فرمانداران، بخشداران و تعدادی از مسئولین استان بوده است.

مدیر کل ثبت احوال لرستان افزود: طبق وظیفه ای که برای ما تعریف شده است می بایست ظرف مدت پنج سال بتوانیم برای همه شهروندان ایرانی کارت ملی هوشمند صادر کنیم.