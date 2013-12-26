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۵ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۲۸

حجت‌الاسلام تقوی:

محرم و صفر اهداف دشمن را متزلزل می کند

محرم و صفر اهداف دشمن را متزلزل می کند

دامغان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان با بیان اینکه محرم و صفر اهداف دشمن را متزلزل می کند گفت: حضور مردم در آئین عزاداری امام حسین (ع) سبب خنثی شدن توطئه های دشمنان ‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی تقوی صبح پنج شنبه در جمع اعضاء هیئات مذهبی دامغان در محل مسجد قائم(عج) این شهر ضمن بیان اینکه محرم و صفر دشمن را به لرزه در می آورد افزود: هیأت‌های مذهبی از قدیمی ترین نهادهای مردمی و اجتماعی بوده که حول محور حب اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و تعظیم شعائر دینی به خصوص بزرگداشت ایام شهادت امام حسین(ع) فعالیت می‌کنند.

وی اضافه کرد: برپایی اجتماعات عظیم سوگواری و عزاداری در جای جای ایران اسلامی که در ماه محرم و صفر اتفاق افتاد یکی از دستاوردهای عملکرد هیئات مذهبی بوده که این امر موجب تضعیف شدن روحیه دشمن و سبب خنثی شدن توطئه های آنان می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان یکی از فعالیت های بسیار مؤثر هیأت های مذهبی را الگوسازی مبتنی بر دین باوری و رعایت هنجارها، ارزشها و اصول انقلاب اسلامی دانست.

تقوی اضافه کرد:  افراد با حضور در دستجات، تکایا و حسینیه ها و استماع احادیث و درس های اخلاقی و بهره‌مندی از آیات الهی، سیره‌ علمی و عملی ائمه معصومین(ع) و اشعار مداحان در مدح و ثنای اهل بیت(ع) به صورت علمی و کاربردی، گام در مسیر فرهنگی می‌نهند که مبنای آن رعایت معنویات، اخلاقیات، اصول و مبانی اسلام ناب محمدی (ص) است.

وی در خاتمه با تاکید بر رصالت هیئت های مذهبی خاطرنشان کرد: اصلی ترین رسالت هیأت های مذهبی اقامه عزاداری و سوگواری و ذکر مصیبت در شهادت حضرت سید الشهدا(ع) و احیاء فرهنگ پرشور و شعور و بالنده‌ عاشورا و تعظیم شعائر مذهبی و دینی است.

کد مطلب 2202975

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