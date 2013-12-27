کاهش 20 درصدی قیمت برخی انواع کاغذ و مقوا

منصور حاجی‌آخوندیان، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران درباره وضعیت موجودی و قیمت انواع کاغذ و مقوا به خبرنگار مهر گفت: کاغذ در حال حاضر به میزان کافی و بلکه بیشتر در انبارها موجود است و شاید به همین خاطر بازار، تقریباً در یک شرایط رکود و کساد و حتی اُفت قیمت‌ها به سرمی‌برد.

وی افزود: رگ حیاتی بازار کاغذ، کاغذ تحریر است که البته در این نوع کاغذ و همچنین کاغذ آ چهار، چندان شاهد اُفت قیمت نیستیم، اما در دیگر انواع کاغذ مثل کاغذ گلاسه، مقوای یک رو و نیز مقوای مخصوص جعبه‌های شیرینی و جعبه‌های دارو، در یک ماه اخیر شاهد حدود 15 تا 20 درصد کاهش قیمت بوده‌ایم.

رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران اضافه کرد: بخشی از این مسئله به خاطر نبود مشتری و برخی هم به خاطر واردات بیش از حد در ماه‌های گذشته است که دلیل مورد اخیر هم انجام کارهای مربوط به ثبت سفارش جهت ورود کالا در چند ماه قبل از آن بوده است. به همین دلیل شاید بتوان بازار فعلی را یک بازار رقابتی خواند.

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوای تهران، در حال حاضر قیمت کاغذ تحریر بین 82 تا 83 هزار تومان در هر بند، قیمت کاغذ گلاسه بین 3500 تا 3700 تومان، قیمت مقوای گلاسه بین 4000 تا 4200 تومان، قیمت مقوای یک رو هم 2800 و 3100 تومان، در بازار در نوسان است.