به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی یونسی ظهر پنجشنبه پس از پایان بیست و سومین یادواره شهید صادق گنجی به منزل شهیدان گنجی و شهیدان حسینی‌مقدم در شهر برازجان رفت و با خانواده این شهدا دیدار و گفتگو کرد.

لازم به ذکر است که خانواده شهیدان حسینی مقدم، پنج شهید به نام‌های شهید سید علی، شهید سید محمد، شهید سید ابراهیم، شهید سید عباس و شهید سید عبدالرسول و دو جانباز به ایران اسلامی تقدیم کرده است.

همچنین خانواده گنجی نیز دو شهید به نام‌های شهید نادر گنجی و شهید صادق گنجی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌های دینی و مذهبی در دیدار با خانواده این شهدا با تاکید بر لزوم تلاش همه مسئولان برای تکریم خانواده‌ها شهدا اظهار داشت: همه موفقیت‌ها و امنیت و آرامش خود را مدیون شهدا و خانواده آنها هستیم.

حجت‌الاسلام علی یونسی به ارزش و جایگاه ویژه شهید صادق گنجی اشاره کرد و افزود: این شهید بزرگوار در راه ترویج و اعتلای فرهنگ ایرانی و اسلامی خون خود را نثار کرد.

مادر شهید گنجی نیز در این آئین با تقدیر از حضور مسئولان در منزل شهید، به بیان خاطراتی از این شهید پرداخت.

همچنین در آئین دیگری، کتابخانه شهید گنجی شامل سه‌هزار عنوان کتاب از کتاب‌های کتابخانه شخصی شهید گنجی افتتاح شد.

شهید صادق گنجی در سال 1365 و در سن 24 سالگی مسئولیت خانه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در پاکستان برعهده داشت که در 28 آذرماه سال 1369 در مراسم تودیع خود در جلوی درب هتل اینترنشنال لاهور پاکستان براثر هجوم وحشیانه ایادی استکبار به شهادت رسید.