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۵ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۵۰

خدمتگزار:

رشد و توسعه خراسان جنوبی با اعتبارات دولتی میسر نیست/ بستر حضور سرمایه گذاران در استان فراهم شود

رشد و توسعه خراسان جنوبی با اعتبارات دولتی میسر نیست/ بستر حضور سرمایه گذاران در استان فراهم شود

بیرجند – خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه زمینه رشد و توسعه این استان تنها با اعتبارات دولتی میسر نیست، گفت: رسانه ها و مسئولان در جهت فراهم کردن بستر سرمایه گذاری در استان تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار بعد از ظهر پنج شنبه در نشست صمیمی با مدیران رسانه خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه رسانه ها و مسئولان در زمینه رشد و توسعه استان باید تلاش کنند، اظهارکرد: همه باید تلاش کنیم تا فضای امید و نشاط را در جامعه ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه باید از ادبیات و واژه هایی که بین مردم خط کش می گذارد اجتناب شود، تصریح کرد: باید در فضای صممیت، همدلی و وحدت در جهت رشد و توسعه استان حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه در گذشته توقعات و انتظاراتی در استان ایجاد شده که با هیچ شرایطی امکان تحقق آن میسر نمی شود، ادامه داد: باید واقعیت ها را در نظر گرفت و یک فضای صمیمیت کاری ایجاد شود.

وی با بیان اینکه وحدت رویه بین تمامی مسئولان استان در رده های مختلف وجود دارد، بیان کرد:باید با پایبندی به قانون و ساختارها مسائل استان را دنبال کنیم.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه نباید یکدیگر را تخریب و مقابل هم باشیم، از رسانه ها خواست برای رشد و توسعه استان راهکار ارائه دهند.

وی با بیان اینکه باید بهترین، ساده ترین و کارآمد ترین روشها را در مسیر کاری دنبال کرد، ادامه داد: رسانه ها مسیر حل مشکلات را با نگاه دلسوزانه به مدیران منعکس کنند.

وی با بیان اینکه امکانات و اعتبارات دولتی پاسخگوی رشد و توسعه استان نیست،ادامه داد: باید از ظرفیت های بخش خصوصی و سرمایه گذاری برای پیشرفت و توسعه استان استفاده کرد.

استاندار خراسان جنوبی با تکید بر اینکه برای سرمایه گذاری در استان باید فضای خوب کاری در استان ایجاد کنیم، عنوان کرد: ایجاد این زمینه نیازمند همکاری و همراهی رسانه ها است.

خدمتگزار با بیان اینکه خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور است، گفت: برای پیشرفت و توسعه استان نیاز است سرمایه دارن و سرمایه گذاران وارد میدان شوند.

 

کد مطلب 2203007

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