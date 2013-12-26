یک مازندرانی عضو شورای سیاستگذاری همایش ملی مدیریت پسماند شد

محمدرضا گرامیان مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری ساری در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این خبر گفت: دومین همایش بین‌المللی و هفتمین همایش ملی مدیریت پسماند توسط وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های این وزارتخانه برگزار می‌شود.

وی اظهرا داشت: این شورا متشکل از معاونان ، مدیران کل وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها است که سیاست‌گذاری، روند اجرا، برنامه‌ریزی، زمان‌بندی، داوری مقالات و ... را تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی عنوان کرد: همایش بین‌المللی و ملی مدیریت پسماند هر 2 سال یک بار در یکی از شهرهای کشور برگزار می‌شود و تهران در دوم و سوم اردیبهشت‌ماه سال آینده میزبان این همایش است.



به گزارش مهر، اعضای اصلی شورای سیاستگزاری دومین همایش بین‌المللی و هفتمین همایش ملی مدیریت پسماند شامل هوشنگ خندان دل رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای كشور و معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر كشور، غلامحسین تابش فر قائم مقام سازمان، محمد رضا بهاروند رئیس مركز مطالعات برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان، امین محمد امامی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان

علی نوذر پور معاون امور شهرداریها سازمان و ... هستند.