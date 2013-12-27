حکم 67 عضو هيئت امناي مساجد و امامزادگان خراسان شمالي صادر شد

حجت الاسلام علي اكبر صفري در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرا رسيدن هفته وقف (نهم تا پانزدهم دي ماه) به تشريح برنامه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي اداره کل اوقاف و امور خيريه خراسان شمالي در سال جاري پرداخت و گفت: از ابتداي امسال تاکنون 67 حکم براي اعضاي هيئت امناي مساجد و امامزادگان استان صادر شده که که از این میان، تعداد 11 حکم هیات امنای امام زادگان و بقاع متبرکه بوده و تعداد 55 حکم نيز براي هيئت امناهاي مساجد و حسینیه‌ها صادر شده است.

وي در ادامه با اشاره به اجراي طرح آرامش بهاری در خراسان شمالي اظهار کرد: برگزاری طرح آرامش بهاری در 17 بقعه استان و اعزام 21 مبلغ روحانی و برپایی خیمه‌های معرفت در غالب غرفه‌های مشاوره دینی، آموزش قرآن، احکام و مسائل عقیدتی و شرعی، غرفه‌های کودک و نوجوان و مسابقات فرهنگی از برنامه هاي اين بخش بود.

شرکت بيش از سه هزار قرآن آموز در طرح حافظان قرآن

حجت‌الاسلام صفري در مورد طرح تربیت حافظان قرآن کريم در استان نيز عنوان کرد: در سال جاري برگزاری طرح ملی تربیت حافظان در چهار رده سنی حفظ جزء 30 ویژه رده سنی هفت تا13 ، جزء يک و30 ویژه رده سنی 13تا 18 سال و جزء یک، دو و سی ویژه افراد سنين 18تا25 سال و حفظ موضوعی براساس کتاچه حفظ بدون محدودیت سنی از جمله اقدامات اين حوزه بود.

وي با بيان اين که در اين زمينه خراسان شمالی به عنوان استان پیشتاز در این طرح معرفی شد، افزود: سهمیه ابلاغی مرکز جهت ثبت نام در این استان سه هزار و 120 نفر بود اما در حال حاضر سه هزار و 400 نفر در اين طرح ثبت نام کرده اند.

حجت الاسلام صفري در ادامه به اجراي طرح سوگواری یاس نبوی ويژه ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در استان نيز اشاره کرد و گفت: برگزاری طرح در 16 بقعه متبرکه استان و اعزام 26 مبلغ روحانی به امام زادگان و مناطق محروم استان، برگزاری همایش یاس نبوی(ویژه بانوان) در شش شهرستان استان و توزیع بیش از پنج هزار جلد کتاب یاس نبوی در سطح استان از جمله اقدامات انجام شده در اين بخش محسوب مي شوند.

وي همچنين به برگزاري طرح نشاط معنوی در تعطیلات تابستان و ضیافت الهی در ایام ماه مبارک رمضان در استان نيز پرداخت و گفت: اين طرح ها در23 امام زاده شاخص استان با اعزام 27 مبلغ از قم برگزار شد.

اين مسئول گفت: برگزاري همایش طلایه داران وقف و تبلیغ در ایام ماه مبارک رمضان با همکاری اداره کل اوقاف و امور خیریه، اداره کل تبلیغات اسلامي و بسیج طلاب در راستای ترویج فرهنگ وقف و احیاء موقوفات، برگزاري مراسم احیاء شبهای قدر در بقاع و امام زادگان استان و دعوت از معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف کشور، برپایی نمایشگاه ولادت، ولایت، زعامت و شهادت همزمان با شهادت حضرت علی(ع)، برپایی غرفه‌های مشاوره وقف، برگزاری مسابقه کتابخانی با عنوان سفره آسمانی، برگزاري اختتامیه دو طرح فرهنگی نشاط معنوی و ضیافت الهی با حضور دانش آموزان شهرستانها در پارک بابا امان و... از ديگر برنامه‌هاي فرهنگي اين اداره کل در ايام تابستان و ماه مبارک رمضان بود.

حجت الاسلام صفري همچنين برگزاري محفل انس با قرآن کریم با عنوان حریم آسمانی با حضور قاری بین الملی در بجنورد و پخش برنامه از شبکه ملی قرآن با هدف ترویج فرهنگ قرآنی، برگزاری محفل انس با قران با حضور قاریان مصری در دو مرحله در امام زاده های شاخص شامل مرحله اول دعوت از استاداحمد لاشین و قرائت در شهرستانها و بخش هاي جاجرم، راز، غلامان، ایور، سنخواست و مانه و سملقان و مرحله دوم دعوت از استاد محمود صدیق منشاوی و قرائت در شهرستانهای بجنورد( در سه مکان)، شیروان، اسفراین و فاروج را از ديگر فعاليت هاي انجام شده در ماه مبارک رمضان ذکر کرد.

سرپرست معاونت فرهنگي و اجتماعي اداره کل اوقاف و امور خيريه خراسان شمالي در ادامه برگزاري همایش میقات الرضا(ع) در آستانه میلاد پر برکت امام رضا(ع) و دهه کرامت به میزبانی خراسان شمالی باحضور نمایند ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف کشور و دعوت از مسئولین استانی، با هدف ساخت مجتمع هایی جهت رفاه زائرین در امام زاده های مسیر زیارتی امام رضا(ع) را از ديگر اقدامات انجام شده برشمرد.

به گفته وي در همین راستا مجتمع خدماتی، رفاهی و زیارتی امام زاده سیداحمد(ع) چمن بید با حضور مسئولین استانی کلنگ زده شد.

حجت الاسلام صفري اضافه کرد: حرکت کاروان دوچرخه سواری میقات الرضا از بابا امان تا امام زاده سید عباس(ع) در روز برگزاري اين همايش از ديگر برنامه هاي انجام شده به شمار مي رود.

برگزاري همايش بزرگداشت امامزادگان در خراسان شمالي

وي همچنين با اشاره به برگزاري همایش بزرگداشت امام زادگان همزمان با پنجم ذی القعده، روز بزرگداشت امام زادگان و بقاء متبرکه، اظهار کرد: در اين روز همايش مزبور در امامزادگان شاخص شهرستان ها و در مرکز استان نيز با حضور خادمین حرم مطهر رضوی در جوار امام زاده سیدعباس(ع) بجنورد برگزار شد.

حجت الاسلام صفري برگزاري مسابقات شهرستانی قرآن کریم در رشته های قرائت، تحقیق، ترتیل و حفظ قرآن کریم در دو رده سنی بزرگسالان و شکوفه ها در دو بخش برادران و خواهران در اواسط شهریور ماه در شهرستانهای استان را از ديگر برنامه هاي انجام شده در تابستان جاري ذکر کرد.

او گفت: در نیمه شعبان نيز مراسم باشکوه جشن و احیاء نیمه شعبان در شب ولادت حضرت بقیه الله الاعظم(عج) در آستان 10 امام زاده شاخص استان برگزار شد.

حجت الاسلام صفري عنوان کرد: در دهه ولایت(ولایت علوی، اکمال دین نبوی) نيز در استان برنامه هايي نظير دعای عرفه در سطح امامزادگان و بقاع متبرکه در روز اول( ولایت و نیایش)، نماز عید قربان در امامزادگان شاخص در روز دوم (روز ولایت و اطاعت) و غبارروبی امامزادگان و بقاع متبرکه با دعوت از خانواده های معظم شهدا، غبار روبی قبور مطهر شهدا در جوار امامزادگان با حضورخانواده‌های شهدا، تکریم خانواده های شهدا و برگزاری یادواره شهدای خفته در جوار امامزادگان تحت عنوان شب خاطره و معرفی و قرائت وصایا و کرامات شهدای مدفون در جوار امامزادگان و برگزاری دعای کمیل در امامزادگان شاخص در روز سوم (روز ولایت ایثار و شهادت) برگزار شد.

به گفته وي در روز چهارم(روز ولایت و بصیرت) نيز همایش های ولایت و بصیرت برای کارکنان، خانواده و اصحاب وقف و دعای ندبه در امامزادگان شاخص، روز پنجم(روز ولایت و جوانان) دعوت از دانش آموزان و جوانان جهت حضور در فضای معنوی امامزادگان و بقاع متبرکه، روز ششم(روز ولایت و قرآن) قرائت زیارت جامعه کبیره در شب میلاد امام هادی(ع) در امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص، برپایی محافل انس با قرآن کریم در سطح امامزادگان و بقاع متبرکه از برنامه هاي شاخصي بودند که با همت اداره کل اوقاف و امور خيريه برگزار شد.

طرح پيوند آسماني در امامزادگان خراسان شمالي برگزار شد

اين مسئول همچنين با اشاره به برگزاري طرح پیوند آسمانی در امامزادگان استان اظهار کرد: طرح پیوند آسمانی در سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) در چهار بقعه متبرکه شاخص استان با هدف تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف با نیت کمک به ازدواج جوانان به همراه برنامه هایی نظیر اهدای هدیه به زوج های جوان و سخنرانی سخنرانان کشوری با موضوع وقف در جهت تسهیل ازدواج جوانان برگزار شد.

حجت الاسلام صفري اضافه کرد: در ماه محرم نيز طرح بصیرت عاشورایی در43 امام زاده استان با اعزام 70مبلغ روحانی در دهه اول محرم الحرام، برپایی خیمه های معرفت در جوار امام زادگان مجری طرح و مصلی نماز جمعه، برگزاري نماز ظهر عاشورا در جوار امام زادگان و برگزاري مراسم احیاء شب عاشورا در جوار امام زادگان از جمله برنامه هايي بود که با محوريت اوقاف و امور خيريه خراسان شمالي برگزار شد.

وي همچنين به برگزاري سی و ششمین دوره مسابقات مسابقات قرآن کریم در رشته های حفظ، قرائت، تحقیق و ترتیل در خراسان شمالي نيز اشاره کرد و گفت: مرحله شهرستانی اين مسابقات در دهه کرامت برگزار شد و مرحله استاني آن نيز در تاریخ سي ام آبان ماه به ميزباني شهرستان شيروان به همراه اهداء جوایز به نفرات برتر و اعزام نفرات برتر به مسابقات کشوری به پايان رسيد.

حجت الاسلام صفري با اشاره به برگزاري مسابقات اذان، ابتهال، تواشیح و همخوانی قرآن کریم در استان اظهار کرد: اين مسابقات در دو مرحله شهرستانی و استانی برگزار شد و نفرات برتر به مرحله کشوری اعزام شدند.

او اضافه کرد: همچنين در اين بخش مسابقات مفاهیم تخصصی نيز در دو مرحله شهرستانی و استانی برگزار و نفرات برتر به مرحله کشوری اعزام شدند.