به گزارش خبرنگار مهر، دیدار معوقه تیم های ماشین سازی تبریز و کارگر بنه گز از چارچوب رقابت‌های هفته دهم لیگ دسته دوم باشگاه های کشور عصر امروز پنجشنبه در تبریز به انجام رسید که طی آن دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این دیدار که در حضور حدود دویست تماشاگر ورزشگاه تختی تبریز به انجام رسید، ابتدا تیم میهمان توانست به گل رسیده و تا دقیقه 90 از حریف خود پیش بیفتد اما در لحظات پایانی یونس قاسمی دروازه برای تیم ماشین سازی گلزنی کرد تا این تیم به سختی از شکست خانگی فرار کند.

در این بازی جمعی از هواداران تیم ماشین سازی با سر دادن شعارهایی خواستار مساعدت مسئولان استانی در خصوص وضعیت این تیم بودند. این در حالیست که گفته می شود تیم ماشین سازی دیروز از سوی سینا اصل محمدپور مدیرعامل سابق این باشگاه به طرف قرارداد آذرشهری واگذار شده و این انتقال به صورت قطعی انجام یافته است.

تیم ماشین سازی با تساوی خانگی برابر کارگر بنه گز، 9 امتیازی شد و با یک پله صعود در رده دوازدهم و ماقبل آخر جدول گروه الف رقابت‌های لیگ دسته دوم باشگاه های کشور قرار گرفت. تیم کارگر بنه گز هم با این یک امتیاز، مجموع اندوخته هایش را به عدد 10 افزایش داد و با دو پله صعود به رده نهم جدول رسید.