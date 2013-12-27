تعقیب و گریز پلیس برای دستگیری جیب بران فراری

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 11 روز سوم دیماه امسال ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان آیت الله سعیدی منتهی به میدان آزادی به یک دستگاه خودرو پراید سفیدرنگ با دو سرنشین مشکوک شدند.

با وجود دستور ایست از سوی گشت پلیس آگاهی ، سرنشینان خودرو پراید قصد متواری شدن از دست گشت آگاهی را داشتند که با چندین دستگاه خودرو سواری برخورد کرده اما همچنان اصرار بر فرار داشتند. سرانجام مأموران گشت پلیس آگاهی پس از گذشت نزدیک به 15 دقیقه تعقیب و گریز موفق به متوقف کردن خودرو پراید و دستگیری دو سرنشین آن شدند .

با انتقال سرنشینان خودرو پراید سفید رنگ به نام های محمدابراهیم . م 34 ساله و مسلم . م 39 ساله و آغاز تحقیقات اولیه در پایگاه پنجم پلیس آگاهی ، محمدابراهیم به عنوان یکی از مجرمین سابقه دار در زمینه جیب بری مورد شناسایی قرار گرفت .

محمدابراهیم که پس از شناسایی چاره ای جز اعتراف نداشت به سرقتهای متعدد "جیب بری" در پوشش مسافرکشی اعتراف و در اظهارات خود به کاراگاهان عنوان کرد: به عنوان مسافرکش افراد را در خیابان سوار می کردیم و در حالیکه در صندلی جلو یک عدد کارتن قرار داده بودیم ، مسلم در صندلی عقب و به شیوه ای بسیار ماهرانه اقدام به سرقت می کرد. پس از سرقت نیز به بهانه خراب شدن ماشین و یا تغییر مسیر حرکت، بدون آنکه کرایه ای از افراد مطالبه کنیم آنها را پیاده کرده و به سراغ سرقت بعدی می رفتیم .

مسلم نیز ضمن اعتراف به دهها فقره سرقت به شیوه جیب بری ، در خصوص زمان و مکان های سرقتها به کارآگاهان عنوان داشت: سرقتها را از ساعت هشت صبح تا ساعت یک بعدازظهر و بیشتر در حوالی میدان آزادی، خیابان آزادی، خیابان سعیدی ، تهرانسر ، بازار آهن و منطقه خلیج انجام داده ایم.

سرهنگ کارآگاه گزافی، رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اعتراف صریح متهمان به دهها فقره جیب بری گفت: با توجه به اعترافات صریح متهمان به دهها فقره جیب بری در مناطق مختلف سطح شهر تهران و احتمال افزایش تعداد جرام ارتکابی و برای شناسایی مالبختگان، دستور انتشار تصاویر متهمان از سوی شعبه هفتم بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران صادر شده است. به همین خاطر از تمام شکات و مالباختگان که موفق به شناسایی تصاویر متهمان شدند دعوت می شود تا برای طرح و پیگیری شکایات خود به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.