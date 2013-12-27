نقشه خانوادگی برای سرقت از همسایه ها/ آش نذری بهانه سرقتها بود

به گزارش خبرنگار مهر، دهم آذر امسال یکی از ساکنان شهرک کاروان با مراجعه به کلانتری 169 مشیریه و طرح شکایتی اعلام کرد که منزلش در واحد هفتم یک مجتمع مسکونی مورد سرقت قرار گرفته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت منزل" و به دستور شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ناحیه 14 تهران، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

مالباخته پس از حضور در پایگاه ششم پلیس آگاهی، در خصوص سرقت منزلش به کارآگاهان گفت: دهم آذر، همسرم برای کمک کردن به همسایه طبقه بالا برای پاک کردن سبزی آش به منزل آنها رفته بود اما زمانیکه به خانه آمد متوجه شد که چرخ خیاطی اش به همراه مقداری طلا و جواهرات و مبلغ 700 هزار تومان داخل خانه سرقت شده است .

کارآگاهان پایگاه ششم در ادامه رسیدگی به این پرونده ، با مراجعه به مجتمع مسکونی محل سرقت و انجام تحقیقات اطلاع پیدا کردند که چهار سرقت مشابه دیگر نیز در این مجتمع مسکونی 30 واحدی انجام شده و تمامی این سرقت ها نیز زمانی انجام شده که همسران مالباختگان به منظور کمک برای پاک کردن سبزی اش به منزل یکی از همسایه ها مراجعه کرده بودند.

یکی از این چهار مالباخته در اظهاراتی مشابه اولین شاکی پرونده، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت: همسر بنده را خانم مریم . ف به واحد خودشان دعوت کرده بود تا جهت پاک کردن سبزی آش به وی کمک کند اما زمانیکه همسرم پس از گذشت چند ساعت به منزل باز می گردد متوجه می شود که طلا و جواهرات و وجوه نقد داخل خانه به سرقت رفته است .

با توجه به اطلاعات به دست آمده در خصوص سرقت ها انجام شده ، کارآگاهان به تحقیق از اعضای خانواده "مریم . ف" 50 ساله پرداخته و همزمان با آغاز تحقیقات و با انجام هماهنگیهای قضایی ، منزل "مریم . ف" در طبقه پنجم مجتمع مسکونی مورد بازرسی قرار گرفت و کارآگاهان موفق به شناسایی تعدادی از اموال مسروقه شدند. با کشف تعدادی از اموال مسروقه ، مریم به ناچار لب به اعتراف گشود و در اظهاراتش عنوان داشت که سرقت ها را با همدستی دختر 17 ساله و داماد 22 ساله اش انجام داده است .

با توجه به اعترافات "مریم . ف" ، مهرنوش و امیر دستگیر و به همدستی با متهم اعتراف کردند . امیر در اعترافات خود به کارآگاهان عنوان داشت : با برنامه ریزی مادرزنم و زمانی که همسایه ها برای پاک کردن سبزی آش به منزل مادرزنم رفته بودند ، از خالی بودن منازل استفاده می کردیم و من و همسرم - مهرنوش - با استفاده از کلید منازل همسایه ها که مادرزنم از قبل تهیه کرده بود ، اقدام به سرقت طلا و جواهرات ، وجوه نقد و دیگر اموال با ارزش خانه ها می کردیم .

سرهنگ کارآگاه محمد اشراقی ، رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعترافات صریح متهمان و کشف مقادیری از اموال سرقتی قرار بازداشت قانونی از سوی مقام قضایی صادر و متهمان برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند.