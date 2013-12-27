به گزارش خبرنگار مهر، سیروس عباس زاده با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: این مسابقات در زمین های چمن محلات تبریز از جمله توحید عباسی، رشیدیه و شیخ محمد خیابانی از دهه اول بهمن با شرکت تیم های فوتبال محلات تبریز برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده، مسابقات به صورت دو حذفی برگزار خواهد شد و تیم قهرمان مسابقات به زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد مقدس اعزام خواهد شد.

عباس زاده عنوان کرد: در این مسابقات کلیه تیم های محلات تبریز از زمین های خاکی و چمن مصنوعی که دارای پروانه فعالیت هستند، می توانند تا 20 دی ماه آمادگی خود را جهت شرکت در مسابقات به کمیته محلات تبریز اعلام نمایند.

وی همچنین با اشاره به آغاز فصل جدید مسابقات فوتبال لیگ برتر محلات تبریز اظهار داشت: هفته اول این مسابقات امروز جمعه6 دی ماه برگزار می شود و بازی های فصل جدید رسما از این روز آغاز می شود.

عباس زاده گفت: این مسابقات با شرکت 18 تیم در دو گروه 9 تیمی به صورت رفت و برگشت در کلیه میادین ورزشی محلات تبریز طی مدت 9 ماه برگزار خواهد شد.



در قرعه کشی این مسابقات تیم ها به شرح ذیل گروه بندی شدند:

گروه یک گروه دو 1 شهدای خطیب 1 استقلال ایثار 2 استقلال دارائی 2 همای قره آعاج 3 پرسپولیس توحید 3 مقاومت رازی 4 ایده آل حکم آباد 4 فرهنگ مارالان 5 طاها ابوذر 5 ساوالان قدس 6 تبریزجوان قدس 6 کیان منبع 7 انصارمارالان 7 وحدت فارابی 8 آذرخش مارالان 8 بهمن رافتی 9 پاس دیهیم 9 یاران قره آعاج

برنامه هفته اول مسابقات فوتبال لیگ برترمحلات تبریز