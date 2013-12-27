نشست هم اندیشی وقف با حضور استادان حوزه و دانشگاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه هم اندیشی که پنجشنبه 5 دی ماه و با حضور جمعی از بانوان فرهیخته، استادان حوزه و دانشگاه از جمله دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی، معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) و مینو اصلانی، رئیس بسیج جامعه زنان برگزار شد، مباحث مرتبط با وقف و بانوان و محورهای سومین همایش «نقش بانوان در توسعه فرهنگ وقف » مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



حجت الاسلام والمسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف، حسن ربیعی، مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل، معصومه فرزانه، مشاور امور بانوان سازمان اوقاف وبرخی از استادان از جمله سخنرانان این نشست بودند.

حضور پررنگ جامعه علمی کشور در پنجمین همایش وقف و رسانه



رضا مفید، معاون روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه از حضور پررنگ جامعه علمی و دانشگاهی کشور در پنجمین همایش وقف و رسانه در تهران خبر داد و گفت: امسال با توجه به رویکرد سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر تخصصی ترشدن همایش وقف و رسانه سعی کردیم تا مدعوین تخصصی و دانشگاهی ، حضور بیشتری در این برنامه داشته باشند.



وی ادامه داد: بر این اساس با هماهنگی به عمل آمده با مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، 43 تن از پژوهشگران و 33 نفر از استادان و مدیران دانشکده صدا و سیمای مرکز قم را که مسئولیت اصلی در تولید محتوای دینی در رسانه ملی دارند به این مراسم دعوت شده اند.



مفید اظهارکرد: علاوه بر این، با ارتباطی که با دانشگاه هایی همچون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه صدا و سیمای تهران برقرار کردیم از استادان مرتبط با بحث ارتباطات و رسانه برای حضور گسترده در پنجمین همایش وقف و رسانه دعوت به عمل آمده است.



به گفته وی، علاوه بر حضور طیف وسیعی از مدیران رسانه ها در حوزه های مختلف رسانه ای، از 59 تن از مدیران، برنامه سازان و هنرمندان رسانه ملی هم دعوت شده است.



مفید تأکید کرد: 61 تن از مدیران رسانه های جمعی و 73 نفر از استادان دانشگاه هم به پنجمین همایش وقف و رسانه دعوت شده اند.