انتشار کتاب "تجلی هنر عرفانی در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی"

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "تجلی هنر عرفانی در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی" تألیف دکتر حسن یوسفی و ملکه گلمغانی زاده و مقدمه دکتر سید سلمان صفوی از سوی مرکز تحقیقات و مطالعات شیخ صفی الدین اردبیلی و آکادمی مطالعات ایرانی لندن در 500 صفحه در نیمه دی ماه 1392 منتشر می شود.



این کتاب به مناسبت هفتصدمین سالگرد شیخ العارفین سید صفی الدین اردبیلی و برگزاری نخستین همایش علمی و بین المللی شیخ صفی الدین اردبیلی در کتابخانه ملی ایران (16 دی 1392) منتشر می شود.



کتاب "تجلی هنر عرفانی در بقعه سید صفی الدین اردبیلی" حاصل تلاش علمی مشترک بیش از دو دهه نگارندگان در حوزه های هنر، باستان شناسی و معماری آثار تاریخی ـ فرهنگی صفویان در اردبیل است. این کتاب با مد نظر قرار دادن تعالیم طریقت صفویه به بررسی جامع تزئينات كتيبه ای و غيركتيبه ای مجموعه مذهبی امام زاده شیخ صفی الدین اردبیلی به عنوان کانون اصلی نهضت ملی ايران و بزرگترین مجموعه خانقاهی ـ آرامگاهی جهان پرداخته و مشتمل بر هفده مقاله در چهار بخش به شرح ذیل است:



الف: عرفان در هنر بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی. ب: تاریخ هنر بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی. ج: باستان شناسی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی. د: معماری بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی.



در باب اهمیت این تألیف دکتر سید سلمان صفوی، رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن، در مقدمه کتاب نوشته است: نویسندگان با روش علمی و همدلی صمیمانه با موضوع تحقیق خود اثری بدیع و برجسته در تبیین هنر شیعی در پرتو تعالیم عرفانی طریقت صفویه ارائه کرده اند و به ارائه برخی از ابعاد و اصول فلسفه هنر شیعی به روش آکادمیک با رویکردی قدسی پرداخته اند.