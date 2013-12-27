تهران؛ میزبان بزرگترین نمایشگاه بین المللی در و پنجره منطقه خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه که از 29 دی ماه تا 2 بهمن ماه برپا خواهد شد، جدیدترین و نوین ترین تولیدات ، تجهیزات و خدمات مربوط به صنعت در و پنچره ، سیستم های کنترل ترددی و دیگر صنایع وابسته ، عرضه و در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.



در این نمایشگاه شرکت هایی از کشورهای ترکیه ، چین ، اسپانیا ، هنگ کنگ ، ایتالیا،روسیه، آلمان و تایوان در کنار شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشورمان ، انواع محصولات و خدمات خودشان را ارائه می کنند.



ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی کشور و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت ساختمان ، مهمترین رویکرد و شعار برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته است.



معرفي ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل صنایع وخدمات مربوط به در و پنجره ، شناسایی و معرفي مشکلات، موانع و نقاط ضعف موجود، ایجاد زمینه های سرمایه گذاری ، آشنائی با نوآوری ها و پیشرفت های صنعت در و پنجره ، ایجاد فضای رقابتی ، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولید کنندگان و مصرف کنندگاه ، اشتغالزائی ، یافتن بازارهای صادراتی و افزایش صادرات ؛ مهمترین اهداف پنجمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته است.



در این نمایشگاه انواع در و پنجره های ساختمانی، اداری، صنعتی، بیمارستانی ، ماشین الات و ابزار تولید ، مونتاژ و خط تولید در و پنجره، سیستم های تولید رباتیک ، سیستم های اتوماسیون صنعتی، درهای گردان، درهای اتوماتیک، انواع تجهیزات و سیستم های دربازکن اتوماتیک، سیستم های کنترل از راه دور، سیستم های هوشمند ورود و خروج، سیستم های کنترل ورود و خروج، انواع دربازکن‌های ساده و تصویری، کرکره های فروشگاهی و صنعتی، دستی و اتوماتیک، انواع یراق آلات و دستگیره در و پنجره، قفل های الکتریکی و ساده ، انواع شیشه های مخصوص در و پنجره، سیستم های آب بندی و گیرنده آلودگی های صوتی و دیگر صنایع وابسته به نمایش گذاشته خواهد شد.



برگزاری یک همایش و چهار کارگاه تخصصی در زمینه های مختلف مربوط به صنعت تولید در و پنجره از دیگر برنامه های جانبی این نمایشگاه است. قرار است چهار هیئت تجاری و بازرگانی از کشورهای منطقه با حضور در این نمایشگاه ، ضمن بازدید از غرفه و سالن های نمایشگاهی، برای عقد قرارداد با بنگاهای اقتصادی کشورمان و تولید کنندگان ایرانی ، وارد مذاکره شوند.



پنجمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته نسبت به سال گذشته از رشد بیش از 40 درصدی برخوردار است و پیش بینی می شود این رقم تا زمان برگزاری نمایشگاه افزایش یابد.



صنعت توليد در و پنجره ایران در ساليان اخير پيشرفت‌هاي چشمگيری داشته است به گونه اي كه امروزه از محدوده يك صنعت كارگاهي صرف خارج شده و با بهره گيري از ماشين آلات و تجهيزات مدرن و سيستمهاي نرم افزاري و اتوماسيون صنعتي،‌ به عنوان كالايي كه محصول علم و فناوري است در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد.



پنجمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته در فضایی بالغ بر 40 هزار متر مربع و در سالن های 6 ، 7 ، 27 ، 31A ، 31B ، 38A ، 40 ، 41، 44A ، B44 و سالن 35 و همچنین فضای باز محل نمایشگاههای بین المللی، برگزار خواهد شد.