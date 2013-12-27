چهار اسکیت باز قمی به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شدند

مینا صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نخستین دوره جشنواره اسکیت نونهالان قهرمانی کشور با رقابت بیش از 100 اسکیت باز نونهال در نوشهر به انجام می رسد در حالی که در این رقابت ها تیم هایی از 7 استان کشور حضور دارند.

وی با بیان اینکه سالن ورزشی هفت تیر نوشهر میزبان این پیکارها است و این مسابقات به مدت دو روز برگزار می شود، افزود: اسکیت بازان قمی برای حضور موفق در این رقابت ها از شرایط خوبی برخوردارند و جزو مدعیان کسب سکوهای اول تا سوم این دوره به شمار می روند.

نایب رئیس هیئت اسکیت استان قم بیان داشت: اسکیت بازان مستعدی در قم فعالیت دارند و در رشته های مختلفی که زیر مجموعه این هیئت هستند هم به شکل همگانی و هم به صورت قهرمانی رقابت می کنند و اکنون منتخبی از آنها به این پیکارها اعزام شده اند.

وی با اشاره به برگزاری مراسم افتتاح نخستین دوره جشنواره اسکیت نونهالان قهرمانی کشور در نوشهر اضافه کرد: این دوره از مسابقات با حضور استان های مازندران، گلستان، تهران، سمنان، قم، البرز و قزوین در هر دو بخش دختران و پسران به مدت دو روز به میزبانی هیات اسکیت نوشهر برگزار می شود.

صالحی عنوان داشت: در این جشنواره 100 اسکیت باز پسر و دختر نونهال با یکدیگر مسابقه می دهند و حاضرین در این رقابت ها در رده های سنی 7 و 8 و 9 و 10 سال و در قالب 14 تیم دختر و شش تیم پسر در این مسابقات حضور یافته اند.

وی با بیان اینکه در پایان این مسابقات به تیم های برتر مدال قهرمانی و احکام اهدا خواهد شد و تیم های برتر نیز به مسابقات کشوری بهمن ماه در مشهد اعزام خواهند شد، اظهار داشت: تیم نونهالان پسر اسکیت استان قم در چهار رده سنی 7 تا 10 سال، برای شرکت در نخستین جشنواره منطقه ای اسکیت ایستگاهی راهی نوشهر استان شده است.

ترکیب تیم اعزامی هیئت اسکیت استان قم:

رده سنی 7 سال: ستار دارابی

رده سنی 8 سال: نیما عباس آبادی

رده سنی 9 سال: مهدی دارابی

رده سنی 10 سال: شهرزاد شیشه‌ای

مربی: سید حسین حسینی

سرپرست : مجید نوش آبادی