زیارت امام رضا(ع) نباید با خرافات آلوده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار با استاندار خراسان رضوی با اشاره به این که در کل کشور خراسان رضوی به دلیل وجود بارگاه منور حضرت علی بن موسی الرضا(ع) یگانه است، تصریح کرد: این سرمایه روحانی و معنوی را خداوند به این مملکت داده است و باید به بهترین شکل ممکن از این سرمایه استفاده شود، همان گونه که شهر مقدس قم سرمایه‌ای همچون حرم حضرت معصومه(س) و مسجد جمکران را دارد.

وی با تاکید بر خدمت رسانی مطلوب به زوار علی بن موسی الرضا(ع) تصریح کرد: مهم‌ترین کار استاندار، شخصیت‌ها و مسئولان این استان این است که مشکلات زوار را به خوبی حل کنند.

این مفسر قرآن کریم، مسافرت سالانه 28 میلیون نفر که 160 هزار نفر از آنها با پای پیاده از نقاط مختلف به مشهد مقدس سفر می‌کنند را بسیار مهم و ارزشمند خواند و خطاب به استاندار خراسان رضوی گفت: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که زائران امام رضا(ع) با رضایت و خشنودی از سفر به مشهد برگردند و در تنگنا واقع نشوند و حتی کسانی که با پای پیاده مشرف می شوند تحت مراقبت نهادهای مرتبط در مشهد مقدس قرار گیرند.

وی با تاکید بر این که هدف از آمدن به مشهد مقدس تنها نباید زیارت ظاهری باشد، تاکید کرد: مسئله مهم تر از زیارت این است که افرادی که به این مکان مقدس مشرف می‌شوند با معرفت لازم برگردند و ما نیز در سخنرانی‌های متعددی که در حرم مطهر رضوی داشته‌ایم این نکات را برای زائران و مجاوران حضرت امام رضا(ع) بیان کرده‌ایم که نشانه قبولی زیارت تحول روحیات است.

آیت الله مکارم شیرازی همه نهادها و ارگان های خراسان رضوی را برای تحقق این مسئله مهم به تعامل بیش از پیش توصیه و تاکید کرد: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که نباید گذاشت این مراسم روحانی و پرشکوه با خرافات آلوده شود، در این راستا باید آموزش های لازم به افراد تاثیرگذار از جمله مداحان و خطبای محترم داده شود.

وی با تاکید بر این که علیرغم تبلیغات مسموم و گسترده دشمنان از جمله جریان‌های تکفیری روز به روز اقبال و توجه مردم به اماکن زیارتی بیشتر می‌شود، تصریح کرد: باید باور کنیم این سرمایه جوشان عنایت الهیه است که اگر نبود علیرغم این همه موانع پیش نمی‌رفت.

تأکید بر رعایت حجاب

استاد برجسته حوزه با اشاره به جنبه‌های توریستی مشهد مقدس بر ضرورت رعایت موازین دینی و شرعی از جمله حجاب تاکید کرد و گفت: باید به گونه ای عمل کنید که برخی مظاهر نامناسب جنبه‌های معنوی این شهر را خنثی نکند و روز به روز جنبه‌های روحانی و معنوی فوق العاده آن تقویت شود.

وی افزود: مسئله حجاب را می‌توان از ادارات، بیمارستان‌ها و مراکزی که مستقیم یا غیر مستقیم زیر نظر دولت است شروع کرد، دانشگاه‌ها و مدارس و دیگر ارگان‌ها نیز باید مسئله حجاب را بیش از پیش جدی بگیرند؛ صداوسیما نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم باید مبلغ این مسئله باشد.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه امر به معروف و نهی از منکر را یک فریضه دینی و اجتماعی دانست و گفت: ما همواره تاکید می‌کنیم این مهم باید با زبان خوب و محبت آمیز صورت گیرد تا عده‌ای خیال نکنند امر به معروف و نهی از منکر خشونت است؛ متاسفانه برخی برای حذف این واجب به عمد یا از روی نادانی به گونه‌ای رفتار می‌کنند که امر به معروف و نهی از منکر مرادف با دعوا و خشونت است، در حالی که این گونه نیست.

وی در پایان برای استاندار و معاونین در راستای خدمت رسانی به زائران و مجاوران حضرت علی بن موسی الرضا(ع) آرزوی توفیق کرد.