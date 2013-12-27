همایش بزرگ پیاده روی در نور برگزار شد

اردشیر باقری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرسان نور صبح جمعه در حاشیه این همایش به خبرنگار مهر گفت: این همایش به همت ناحیه کل سپاه مازندران و اداره ورش استان با مرکزیت شهرستان نور برگزار شده است.

وی اظهار داشت: هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه تر این همایش صورت گرفته است و به شرکت‌کنندگان در این همایش 50 دستگاه دوچرخه به قید قرعه اهدا شده است.

این مسئول، ورزش‌های همگانی را یکی از عوامل ایجاد نشاط جمعی برشمرد و یادآور شد: ایجاد حس دوستی، شادابی و طراوت صبحگاهی با انجام ورزش‌های همگانی به ویژه پیاده‌روی تحقق خواهد یافت.

باقری، هدف از این فعالیت های ورزشی به خصوص پیاده روی خانوادگی ایجاد روحیه نشاط و سلامتی در خانواده ها و نهادینه کردن فرهنگ پیاده روی خانودگی در میان شهروندان بیان کرد.

باقری با تاکید بر لزوم توجه بیشتر خانواده ها به امر ورزش و سلامتی عنوان داشت: گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان یکی دیگر از اهداف ما در برگزاری این همایش بوده است.

وی تصریح کرد : برگزاری مستمر همایش های پیاده روی به مناسبت های مختلف در طول سال می تواند فرهنگ پیاده روی را در میان خانواده ها نهادینه کند.