اعلام جزئیات تكميل ظرفیت آزمون كارداني به كارشناسي/ امکان انتخاب 20 كدرشته

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلباني كه در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 92 ثبت‌نام کرده (اعم از اينكه در جلسه آزمون حاضر بوده و يا نبوده‌اند) و همچنين متقاضياني كه در آزمون فوق ثبت‌نام نکرده اند با توجه به اعلام ظرفیت جدید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت این آزمون شرکت کنند.

دفترچه راهنما، براي پذيرش دانشجو از روز پنجشنبه 5 دیماه بر روي سايت سازمان سنجش قرار گرفته است و داوطلبان و متقاضيان می‌توانند براساس ضوابط و شرايط مندرج در اين اطلاعيه و دفترچه راهنماي مربوط از روز يكشنبه 8 تا پنجشنبه 12 دیماه به سايت اينترنتي اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و پس از پرداخت مبلغ 35.000 ريال (سه هزار و پانصد تومان) وجه مربوط به تكميل ظرفيت از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي، نسبت به ثبت‌نام و تكميل فرم انتخاب رشته (حداكثر 20 كدرشته) به روش اينترنتي، اقدام کنند.

پذيرش در اين مرحله براي كدرشته‌محل هاي مربوط به موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي در آزمون مذكور صرفاً براساس سوابق تحصيلي (معدل كل مقطع كارداني) صورت خواهد گرفت. بديهي است براي بقيه كد رشته‌محلها (به جز موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي) پذيرش از بين داوطلباني كه در آزمون مذكور شركت کرده و حاضر جلسه بوده‌اند و براساس نمره‌كل اكتسابي درآزمون انجام مي پذيرد.

آن دسته از داوطلباني كه در يكي از رشته‌هاي تحصيلي آزمون كارداني به كارشناسي سال 92 پذيرفته شده‌اند، با رعايت ضوابط مربوط و در نظر گرفتن تبصره‌هاي موجود مي‌توانند متقاضي شركت در گزينش رشته هاي تحصيلي مندرج در اطلاعيه مذكور شوند.

در صورت قبولي نهايي اين دسته از داوطلبان در اين گزينش، قبولي قبلي آنان لغو خواهد شد و هيچگونه تقاضايي قابل قبول نخواهد بود. همچنین در صورت قبولي نهايي اين دسته از داوطلبان در اين گزينش، با آنان همانند دانشجوي انتقالي رفتار خواهد شد.

پذيرفته‌شدگان در هر يك از كدرشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص كه به دستگاه‌هاي اجرايي تعهد خدمت دارند مجاز به ثبت‌نام و انتخاب رشته در اين مرحله نیستند و چنانچه اقدام به انتخاب رشته کرده و پذيرفته شوند قبولي آنان لغو خواهد شد.

نيمسال پذيرش دانشجو در هر يك از كدرشته محل‌هاي مندرج در اطلاعيه مربوط براساس امكانات و نظر دانشگاه يا مؤسسه محل قبولي، خواهد بود.

داوطلباني كه در آزمون كارداني به كارشناسي سال 92 ثبت‌نام نكرده‌اند، مي‌توانند در اين مرحله ثبت‌نام کرده و صرفاً مجاز به انتخاب رشته‌هاي پذيرش با سوابق تحصيلي (رشته‌هاي مربوط به موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي) خواهند بود.