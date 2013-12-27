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۶ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۵۹

مسئولان فلسطینی:

75 درصد از بازداشت شدگان سال 2013 را جوانان فلسطینی تشکیل می دهند

75 درصد از بازداشت شدگان سال 2013 را جوانان فلسطینی تشکیل می دهند

مسئولان فلسطینی با ارائه آماری از بازداشت شدگان در سال 2013 بخش زیادی از بازداشت شدگان را جوانان فلسطینی دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه معا، عبدالناصر فراونه مسئول بخش آمار وزارت اسیران و آزادگان وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: بیش از75 درصد از افرادی که در سال 2013 بازداشت شده اند را نوجوانان کمتر از 18 سال و جوانان بین 18 تا30 سال تشکیل می دهند.

وی افزود: جوانان بیشتر در معرض بازداشت هستند زیرا رژیم صهیونیستی به خوبی از توان جوانان فلسطینی در برپایی تحرکات و اعتراضات آگاه است.

فراونه بیان کرد: در سال 2013 در مجموع 3874 فلسطینی بازداشت شده اند که شامل همه طیفها بودند که در این میان 1975 نفر را جوانان 18 تا30 سال تشکیل می دهند.

وی از شکنجه نوجوانان خبر داد و افزود: در سال 2013 931 نوجوان از بیت المقدس و کرانه باختری بازداشت شده اد که در مقایسه با سال گذشته رقم صعودی داشته است.

کد مطلب 2203118

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