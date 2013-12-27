محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی بزرگسالان کشور از امروز جمعه ششم دیماه در حالی آغاز میشود که تمرینات تیم منتخب قم از مدت ها قبل زیر نظر مربیان این تیم انجام شده و تک تک نفرات ما در اوج آمادگی راهی رقابت با حریفان شده اند.
وی ادامه داد: تیمی که قرار است به نمایندگی از قم در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور حضور یابد، ترکیبی از بهترین های حال حاضر کشتی قم است که همگی سابقه کسب مدال از پیکارهای کشتی رده های سنی مختلف و عضویت در تیم های ملی را دارند.
رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان در حالی از امروز استارت می خورد که این پیکارها بر اساس قوانین و اوزان جدید برگزار می شود زیرا قرار است بعد از این پیکارها تمام مسابقات داخلی کشتی از 11 دیماه با اوزان جدید به انجام برسد و فدراسیون کشتی زودتر از زمان در نظر گرفته شده توسط فیلا قصد هماهنگی مربیان و کشتی گیران با این قوانین را دارد
وی یاد آور شد: فدراسیون کشتی با ارسال بخشنامهای به هیئتهای کشتی سراسر کشور اوزان جدید را به آنها اعلام کرده و بر اساس این بخشنامه تمام مسابقات داخلی کشتی از یازدهم دیماه با اوزان جدید برگزار میشود و از امروز نیز این قانون شامل رقابت های فعلی خواهد شد.
حلوایی عنوان کرد: با توجه به اعلام فدراسیون جهانی کشتی مبین بر تغییر اوزان کشتی از این پس مسابقات در رقابتهای جهانی بزرگسالان در هشت وزن و المپیکها در شش وزن برگزار میشود، ضمن اینکه اوزان رقابتهای جوانان نیز به 10 وزن تغییر یافته ولی در وزنهای کشتی نوجوانان تغییری ایجاد نشده است.
وی بیان داشت: با توجه به دستورالعمل فیلا مبنی بر انجام مسابقات از یازدهم دی ماه سال جاری بر اساس اوزان جدید، فدراسیون کشتی با ارسال نامهای به هیئتهای کشتی سراسر کشور اعلام کرد از اول دی ماه سال جاری تمام رقابتهای قهرمانی کشور، انتخابی تیم ملی و مسابقاتی مانند جام امید بر اساس این وزنها انجام میشود.
رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: بدین ترتیب کشتی گیران شرکت کننده در رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور از امروز به میزبانی تهران در اوزان 59، 66، 75، 85، 98 و 130 کیلوگرم برای کسب مدال و قرار گرفتن بر روی سکوهای برتر به رقابت می پردازند و کشتی گیران قمی نیز در تمام اوزان حضور دارند و امیدواریم که با دست پر از این پیکارها بازگردند.
