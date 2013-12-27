به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو با اعلام این مطلب گفت از معادن سنگ آهن جلال آباد در کنار سنگ آهن با عیار بالا سالانه یک میلیون تن سنگ آهن کم عیاربه دست می آید که در طول سالهای گذشته این مقدار سنگ آهن بلا استفاده مانده و در جوار معدن دپو شده است.

وی افزود: فرآوری این سنگ آهن باطله با عیار 30 تا 35 درصد به لحاظ اقتصادی و فنی توجیه اقتصادی نداشت و به همین دلیل در این ساله حدود 10 میلیون تن سنگ اهن کمعیار (هماتیت) در محل معادن حیدر آباد نگهداری می شد اما امروز با استفاده از فناوری جدید به لحاظ فنی و اقتصادی فرآوری این این نوع سنگ آهن اقتصادی است و به همین دلیل ایمیدرو در نظر دارد کارخانه جدیدی در محل این معادن با مشارکت بخش خصوصی احداث کند.

معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران افزود: طراحی، ایجاد، ساخت و راه اندازی کارخانه فرآوری سنگ آهن کم عیار هماتیتی معدن سنگ آهن جلال آباد (استان کرمان) حداقل به یک میلیون تن سنگ آهن باطله را به سنگ آهن با عیار بالا تبدیل می کند.



کرباسیان از سرمایه‌گذارانی که دارای دانش فنی ، سابقه فعالیت و تجربه و تخصص در زمینه یاد شده هستند، خواست برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط سرمایه گذاری به ایمیدرو مراجعه کنند.



وی افزود: متقاضیان باید دارای دانش و توانمندی فنی و تخصص لازم برای طراحی ، ساخت و راه اندازی کارخانه فرآوری طرح مورد اشاره باشند.



کرباسیان، دارا بودن توانمندی مالی ، امکان مشارکت بانک‌ها و یا امکان اخذ تسهیلات به منظور تامین وجه و انجام و تکمیل تعهدات ناشی از اجرای طرح را از دیگر شرایط متقاضیان بیان کرد.