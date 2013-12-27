به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان صبح جمعه در نشست کمیسیون اشتغال شهرستان دامغان با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهرستان در سالن جلسات شورای اسلامی شهر دامغان اظهار داشت: نهادهای اقتصادی برای ایجاد امید و نشاط در جامعه نقش مهمی دارند و در این راستا می‌توانند کمک های شایانی ارائه دهند.

وی جذب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در راستای رشد و توسعه شهرستان دامغان حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: شناسایی خیران کارآفرین کمک قابل توجهی به کاهش بیکاری خواهد داشت.

آمار شفاف و دقیقی از وضعیت بیکاری در دامغان موجود نیست

دبیر مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آمار بیکاری در دامغان باید شفاف ارائه شود اظهار داشت: بارها از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان آمار بیکاران را خواسته ایم که متاسفانه هنوز آمار دقیقی ارائه نکرده اند.

رستمیان با تاکید بر اینکه در صورتی که آماری کامل و دقیقی در این راستا ارائه نشود رئیس این اداره در دامغان جایگاهی ندارد، گفت: داشتن اطلاعات درست و منطقی مقدمه برنامه ریزی و زیربنای سرمایه گذاری است که متاسفانه برخی مسئولان با این مهم بیگانه اند.

وی خاطر نشان ساخت: معضل بیکاری جوانان مسئولان شهرستان های شرق استان از جمله دامغان، شاهرود و میامی را رنج می دهد که باید با جذب سرمایه گذار و حمایت و همراهی همگان در جذب بخش خصوصی بکوشیم.

3/5 میلیون نفر بیکار در کشور

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی رفع معضل بیکاری در شرق استان سمنان همراهی و همکاری مسئولان ارشد استان را می طلبد یادآور شد: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی همدلی و همکاری خوبی برای برطرف شدن این معضل دارند و از تمام توان و ظرفیت خود برای برون رفت از این مشکل مهم بکار گیری خواهند کرد.

رستمیان با یادآوری اینکه بر اساس آخرین آمار ارائه شده تعداد سه و نیم میلیون نفر در کشور بیکار و جویای کار هستند، اضافه کرد: اکثر بیکاران را افراد تحصیل کرده تشکیل می دهند که باید برای جذب این افراد در بخش های مختلف تلاش کرد.

وی گفت: دولت نیز باید با ارائه طرح ها و برنامه ها بکوشد که بیکاران در بخش‌های مختلف جذب شوند تا این آمار که هر سال به آن افزوده می‌شود کاهش پیدا کند.

رشد و توسعه شرق استان نسبت به غرب لاغرتر است

فرماندار شهرستان دامغان نیز در این نشست با تاکید بر اینکه رشد و توسعه شرق استان نسبت به غرب لاغرتر بوده است اظهار داشت: تلاش ها در جهت رشد و توسعه دامغان بسیار زیاد است ولی خروجی های آن مورد رضایت نیست.

مرتضی علی آبادی ضمن ابراز تاسف از آمار بالای بیکاری در دامغان گفت: ما با همه تلاش ها و جلسات هنوز نتوانستیم در کاهش این آمار نقش آفرین باشیم و باید تلاش ها را افزایش دهیم تا این معضل برطرف شود.

وی با یادآوری ظرفیت و پتانسیل های خوب شهرستان دامغان اظهار داشت: باید از این موقعیت برای ایجاد بسترهای مناسب استفاده کرد و اگر اتحاد بین مردم و همه مسئولان باشد می توانیم به دستاوردهای خوبی نائل شویم و تجربه ثابت کرده است که هر گاه حرکتی با همدلی همراه بود گام های خوبی برداشته شده است.

وی با بیان این مطلب که ادارات شهرستان دامغان از هیچگونه همراهی با بخش خصوصی کوتاهی نکرده اند، گفت: اینکه بیان می شود که ادارات با سرمایه گذاران همراهی و همکاری خوبی ندارند یک نوع کم لطفی است.

400 میلیارد ریال اعتبار بخش کشاورزی دامغان جذب شد

رئیس کارگروه شهرستانی توسعه بخش کشاورزی شهرستان دامغان با بیان اینکه بخش کشاورزی شهرستان طی سال 90 و 91 از مبلغ 700 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته فقط 400 میلیارد ریال آن را جذب و هزینه کرد، گفت: 300 میلیارد ریال دیگر نیز تا کنون جذب نشده است.

علی آبادی همچنین از اختصاص 27 میلیارد تومان اعتبار متمرکز بخش کشاورزی به استان سمنان طی سالجاری خبر داد و افزود: این میزان اعتبار با هدف کمک به رشد و توسعه بخش کشاورزی در سطح استان توزیع می شود.

صنعت گردشگری نیازمند توجه جدی مسئولان

نماینده دولت در شهرستان دامغان یکی از راه های رشد و توسعه این شهرستان را توجه جدی مسئولان به بخش صنعت گردشگری دانست و افزود: وضعیت استراتژیک و وجود کریدور شمال به جنوب می تواند به رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این شهرستان کمک فراوانی کند.

علی آبادی همچنین گزارشی از آخرین وضعیت ایجاد کارخانه فولاد کویر، کویر خودرو، پالایشگاه نفت هکاتوم پلیس، بیواتانول، نیروگاه بادی و خورشیدی و منطقه ویژه اقتصادی و کارخانه های سرامیک بهرنگ، آلدا، ابزار مهدی که در حال فعالیت در این شهرستان هستند ارائه داد.

ایجاد کمیسیون اشتغال و سرمایه گذاری در شورای اسلامی شهر دامغان

رئیس شورای اسلامی شهرستان دامغان نیز در این نشست بهره گیری از نیروهای بومی و تقویت صنعت شهرستان را در راستای ایجاد اشتغال مورد تاکید قرار داد و گفت: باید برای جلوگیری از خروج منافع شهرستان و جذب سرمایه گذار گام های جدی برداشت.

رضا زارع زاده همچنین با اشاره به ایجاد انجمن صنفی کارگران در این شهرستان اظهار داشت: این انجمن با هدف شناسایی و شناسنامه دار کردن کارگران روز مزد و ساختمانی ایجاد شده است.

وی همچنین تشکیل کمیته جذب سرمایه گذار و شناسایی موثرین شهرستان را از مهمترین اقدامات و پیگیری های کمیسیون اشتغال و سرمایه گذاری شورای اسلامی این شهرستان دانست و گفت: برای کمک به ایجاد اشتغال تا کنون جلسات متنوعی از سوی این کمیسیون تشکیل شده است.

دراین نشست هر یک از اعضا به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در جهت کمک به رشد و توسعه شهرستان دامغان و ایجاد اشتغال و جذب سرمایه گذار پرداختند.