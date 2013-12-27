به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه‌های نماز جمعه ورامین پس از دعوت مردم به تقوای الهی و دوری گناه، با اشاره به هفته وقف اظهار داشت: وقف یکی از عبادات مهم است که در شرع مقدس اسلام توصیه های فراوانی نسبت به آن صورت گرفته و معصومین(ع) نیز به این مهم عامل بوده اند و بزرگان دین ما آثار ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشته اند.

وی تأکید کرد: به واسطه وقف خدمات ارزشمند و والایی صورت می گیرد که باید به روح گذشتگان درود بفرستیم ، آنانکه با موقوفات خود و احیای این سنت الهی خدمات ارزشمندی را انجام داده اند و به متمکنین نیز توصیه می شود که در امور خیر، قرآنی و دینی موقوفاتی را برای خود به یادگار بگذارند تا از برکات آن پس از مرگ، برخوردار باشند.

نهضت سوادآموزی پایه گذار تعالی در جامعه/ برای کسب سواد هیچ وقت دیر نیست

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران به سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی نیز اشاره کرد و گفت: هفتم دی ماه سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان امام خمینی(ره) است که با تأسیس این نهضت خدمات ارزشمندی صورت گرفت اما متأسفانه هنوز برخی از نعمت سواد محروم هستند، لذا باید بی سوادان را تشویق کرد تا از این فرصت مغتنم استفاده کنند.

محمودی افزود: باید توجه داشت که برای کسب سواد هیچ وقت دیر نیست و امید است روزی در کشور آمار بی سوادی به صفر برسد و همه هموطنان از نعمت ارزشمند سواد برخوردار شوند.

مسیحیت را اسیر دست صهیونیستها کردند

عضو شورای فرهنگی عمومی شهرستان ورامین سپس به آغاز سال نو میلادی اشاره کرد و اظهار داشت: حضرت عیسی در طول دوران رسالت خود با دشمنی های بسیاری از سوی قوم یهود مواجه شد و در راه انجام تبلیغ خود رنج ها و سختی های فراوانی را تحمل کرد.

وی ادامه داد: پیامبری که منادی ارزشهای متعالی انسانی و اخلاقی بود ولی امروز مدعیان پیروی از حضرت مسیح چه ظلم ها که در حق بشر روا نمی دارند، امام راحل در این زمینه می فرمایند که ای ملت مسیح و پیروان عیسی روح الله، بپاخیزید و از دین عیسی مسیح دفاع کنید و اجازه ندهید دشمنان، تعلیمات آسمانی و دستورات الهی مسیح را به خلق های مستضعف جهان بد معرفی کنند.

محمودی اضافه کرد: امروز سردمداران دنیای استکبار به اسم مسیحیت چه جنایاتی که مرتکب نمی‌شوند و در مقابل چشم کلیسا و رهبران مسیحیت، سردمداران این کشورها خون ملت های مظلوم را می ریزند و حقوق ملت ها را پایمال می کنند و بدتر آنکه مسیحیت را اسیر دست صهیونیستها کردند و سردمداران این کشورها مانند غلام حلقه به گوش صهیونیستها شده اند.

ضرورت اتحاد رهبران ادیان آسمانی در محکوم کردن جنایات مستبکران

این مسئول عنوان کرد: چرا کلیسا، پاپ و رهبران مسیحیت در برابر این همه جنایات و جفا در حق ملتها ساکت هستند و آیا آیین مسیح این بود و ما رهبران ادیان آسمانی را به موضعگیری قاطع در برابر حرکت های شوم مستکبران فرا می خوانیم که بیایید از حقوق انسانی ملت ها دفاع کرده و جنایات زورگویان را محکوم کنید.

وی یادآور شد: خالصانه ترین دورودها را به پیشگاه حضرت مسیح تقدیم کرده و منتظر آن هستیم که حضرت عیسی در کنار امام عصر(عج) ظاهر شود و جهان پر از ظلم و ستم را مزین به عدالت کند.

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به سالروز حماسه دهم دیماه مردم ورامین بیان داشت: 10 دی ماه سالروز حماسه ای دیگر در تاریخ شهر شهیدان 15 خرداد است، در آن روز شهر ورامین شاهد تظاهرات جوانان غیرتمند بر علیه رژیم منحوس شاه بود و مزدوران رژیم، مردم بی دفاع را به گلوله بستند و شهیدان شیرازی، میرزایی و کریمی را به خاک و خون کشیدند.

محمودی افزود: شهادت این شهیدان، روند انقلاب اسلامی را سرعت بخشید و منجر به پیروزی انقلاب شد و باید همواره مردم ایران اسلامی پاسدار خون مطهر شهدای انقلاب اسلامی باشند تا با تمسک به این خون های مطهر، مسیر و راه اصلی در فضای غبارآلود جامعه گم نشود.

خدمت رسانی در بازسازی عتبات عالیات موهبتی الهی است

عضو ستاد بازسازی عتبات عالیات ورامین ادامه داد: توفیق خدمت رسانی در بازسازی عتبات عالیات، موهبتی الهی است که نصیب ملت ایران شده است و شهرستان ورامین نیز مفتخر است که در سطح شهرستان های استان تهران درخشیده و توفیق نوکری در این عرصه را پیدا کند.

محمودی عنوان کرد: باید توجه داشت که همیشه این فرصت ها وجود ندارد و باید مردم مومن و انقلابی ایران، همچون گذشته با کمک های خود، روند بازسازی اعتاب مقدسه را سرعت ببخشند.

عضو ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ورامین به سالروز رحلت نبی مکرم اسلام و امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) نیز اشاره کرد و گفت: پیامبر اسلام(ص) 23 سال برای ترویج معارف اسلامی زحمت کشید و خون دل خورد، طعنه ها شنید، غربت ها تحمل کرد اما برای تبیین کلام وحی و دعوت به سوی اسلامی لحظه ای درنگ نکرد.

وی تأکید کرد: پیامبر اسلام حجت را بر مردم تمام کرد و آیات قرآن را برای امت قرائت فرمود و در کنار قرآن کریم، اهل بیت را به عنوان معلمان قرآن به بشر هدیه داد ولی چرا چنین شد که پس از نبی مکرم اسلام، 25 سال حضرت علی(ع) را خانه نشین کردند و امام حسن(ع) مسموم و امام حسین(ع) به شهادت رسیدند و حضرت رضا(ع) نیز مظلومانه و دور از وطن به شهادت نائل آمدند.

محمودی یادآور شد: علت این همه مصائب، فتنه ای بود که فتنه گران صدر اسلام بر پا کردند و آن تشکیل سقیفه بنی ساعده بود که سران فتنه نشستند و در حالی که همچنان بدن پیامبر بر زمین بود، دیگران را به جای علی بر مسند جانشینی نبی مکرم اسلام نشاندند، مگر پیامبر حجت را بر مردم تمام نکرده بود و مگر در غدیر خم 70 روز قبل از رحلت، علی را به معرفی نفرموده بود اما دنیا پرستی و نفاق نگذاشت به آرمان های پیامبر جامه عمل پوشانیده شود و امروز نیز شاهد نتایج شوم آن در جهان اسلام هستیم که معاویه ها و عمروعاص های زمان مانند امیر عبدالله ها و آل خلیفه ها چگونه پرچمدار اسلام آمریکایی شدهند و خون مسلمانان را می ریزند و اسلام را به تمسخر گرفته اند.

ملت ایران هرگز جنایت های فتنه گران را فراموش نمی کند

رئیس ستاد نهم و دهم دیماه شهرستانهای استان تهران به حادثه نهم دی 1388 نیز اشاره کرد و اظهار داشت: فتنه ای که فتنه گران به بهانه تقلب در انتخابات به راه انداختند و با دورغگویی به افکار عمومی به اردوکشی خیابانی روی آوردند و با کپی برداری از مدل های انقلاب رنگی در صدد براندازی نرم بودند و با صراحت آمریکایی ها اعلام کردند که در ایران، نظام اسلامی را با جنبش سبز منهدیم خواهیم کرد و دست کم 17 سفارتخانه غربی در این رابطه فعال بودند و حداقل 70 اتاق فکر در آمریکا، روش های مقابله با ایران را تئوریزه می کرد.

این مسئول افزود: فتنه 88 فتنه بزرگی بود و کسانی که مدعی پیروی از خط امام بودند، فریب غربی ها و عوامل آنها را خوردند، در فتنه 88 چه جنایاتی را در حق این ملت انجام دادند، مسجد را آتش زدند، چادر از سر زنان کشیدند، عزاداران حسینی را هتک حرمت کردند ، بر علیه اصل ولایت فقیه شعار دادند و فتنه گران نشان دادند که به هیچ یک از اصول دینی وانقلابی پایبند نیستند ولی دست قدرت الهی از آستین ملت با صلابت ایران بیرون آمد و در حماسه 9 دی طومار فتنه گران در هم پیچید.

ضرورت تمرکز زدایی در تهران/ ساختار جنوب شرق استان تهران باید تغییر کند

وی ادامه داد: ملت ایران در حماسه نهم دی نشان دادند که جهت پاسداری از ارزش های امام و شهدا با تمام وجود در برابر دنیای کفر و نفاق ایستادگی خواهند کرد و ملت ایران هرگز جنایت های فتنه گران را نمی تواند فراموش کند و اگر این افراد توبه کنند و بر اشتباه خود اعتراف و اقرار کنند، آغوش ملت ایران بر روی توابین گشوده است ولی باید بدانند که جنایت های آنها در حق ملت ایران نظام اسلامی با آب زمزم هم پاک نخواهد شد.

امام جمعه موقت ورامین در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به طرح انتقال پایتخت از تهران بیان داشت: باید تمرکز زدایی در تهران صورت گیرد و چرا کسی به حق مسلم مردم توجه نمیکند و باید ساختار جنوب شرق استان تهران تغییر کند و چرا باید مردم این مناطق برای کوچکترین کار اداری در تهران اسیر باشند.