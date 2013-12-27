روزانه 86 ازدواج و 20 طلاق در مازندران ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ملکی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه ساری افزود: شمار ازدواج ثبت شده 1.5 درصد نسبت به 9 ماه سال قبل کاهش و شمار طلاق نیز 9.5 درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: در سالجاری پنج هزار و 388 مورد طلاق در استان ثبت شد و از نظر رتبه بندی ازدواج نیز رتبه 22 را رد کشور داریم.

ملکی گفت: در 9 ماهه امسال 23 هزار و 59 مورد ازدواج در استان مازندران ثبت شده است.

وی عنوان کرد: بیشترین ازدواج ثبت شده در گروه سنی 20 تا 24 سال و بیشترین طلاق نیز در سنین 25 تا 29 سال ثبت شده است.

ملکی یادآورشد: مازندران به لحاظ نرخ جمعیت در کشور رتبه 30 را دارد و بسنبت به دیگر استان ها زودتر پیر می شویم.

مدیرکل ثبت احوال مازندران گفت: تعداد دوقلوهای ثبت شده در استان در 9 ماهه سالجاری 541 مورد، 30 مورد سه قلو و یک مورد چهارقلو بوده است.

وی عنوان کرد: همچنین پنج میلیون و363 هزار و 675 فقره سند نیز در اداره ثبت احوال استان ثبت شده و کلیه بایگانی ها جمع آوری شده اند.