به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به فرارسیدن روز 9 دی یادآور شد: در تاریخ 30 ساله انقلاب تا سال 88 به غیر از روز پیروزی انقلاب و روز تشییع پیکر امام(ره) شاهد حضور خودش جوش چنین جمعیتی در خیابان ها نبودیم.

وی تصریح کرد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که در تاریخ 30 ساله انقلاب نیز شاهد چنین فتنه‌ای به بزرگی فتنه 88 نبوده ایم که با رهبری و راهنمایی های مقام معظم رهبری و ولایت مداری مردم خنثی شد.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: برخی ازا مسئولین آمریکا اعلام کردند که از پنج سال قبل به دنبال ایجاد فتنه در سال 88 بودند که ملت ایران چنین اجازه ای را به آنها ندادند.

آیت الله ایمانی افزود: برخی از این افراد همچنان ملت ایران را قبول ندارد در حالیکه این ملت هستند که باعث نابودی از بین رفتن فتنه شدند.

وی یادآور شد: باید به یاد داشته باشیم که دشمنان با ملت ما جنگ دارند و به فکر تحقیر کردن آنها هستند.

اربعین بزرگترین مانور قدرت شیعیان بود

نمانیده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز 28 صفر و وفات پیامبر اسلام، گفت: در این روز شهر شیراز شاهد خیرات و نذورات مختلف مردم است که برخی از آنها در هیچ کجای کشور سابقه ندارد.

امام جمعه شیراز افزود: اما باید به یاد داشته باشیم که چهره شهر نیز باید متناسب با ولادت و وفات ائمه تغییر کند که در این میان بازاریان، خیرین، مسئولین و... باید فعالیت های لازم را انجام دهند.

آیت الله ایمانی ادامه داد: مراسم اربعین امسال با شکوه تر از سال های قبل در استان فارس برگزار شد که در این میان باید توجه کنیم که این شکوه در کل کشور و عراق نیز روی داد.

وی تاکید کرد: بزرگترین مانور قدرت شیعیان را در روز اربعین شاهد بودیم.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاثیرات وقف نیز، گفت: وقف از جمله مباحثی است که قیامت را برای ما آسان می سازد.

وی افزود: وقف از انبیا و پیروان آنها برای ما باقی مانده و در این راستا باید توجه مناسبی به این مهم داشته باشیم.

امام جمعه شیراز یادآور شد: سازمانها و نهادهایی که در مکانهای وقفی فعالیت می کنند باید نسبت به پرداخت اجاره بهای آن اقدام کنند نه اینکه برای مدیران بعدی بدهی به جا بگذارند.

آیت الله ایمانی در خصوص فرارسیدن سالروز انجام عملیات والفجر چهار نیز، گفت: این عملیات نشان از دلاوری و ولایت مداری مردم استان فارس دارد که در این روز شهدای زیادی را تقدیم انقلاب کردند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به فرارسیدن روز تولید حضرت عیسی(ع)، گفت: حضرت عیسی(ع) از پیامبران بزرگ الهی بودند که امیدوارم دولت هایی مسیحی عالم نسبت به اجرای فرامین حضرت عیسی(ع) اقدام کنند.