حماسه 9 دی حول سه محور اسلام، انقلاب و ولایت فقیه شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خدیری در خطبه های نماز جمعه امروز شهر جدید پرند با گرامیداشت و تبریک حماسه 9 دی به مردم، این روز را روز همایش غیرت و بصیرت و روز نمایش مقاومت ملت ایران مقابل آمریکا دانست.

خطیب نماز جمعه پرند با بیان اینکه 9 دی بر سه محور اسلام، انقلاب و ولایت فقیه استوار بود، اظهار داشت: مردم در این روز با پای خود به خیابان ها آمدند تا یک بار دیگر پیام حضور و مقاومت شان را به گوش استکبار برسانند و بگویند که ملت ایران تا ظهور امام زمان(عج) لحظه ای از ولایت فقیه جدا نمی‌شوند.

وی با اشاره به رافت و مهربانی رهبری و فرصت ایشان برای برخی افراد برای بازگشت به آغوش ملت گفت: در این بین بعد از رهبری از مهم‌ترین اقدامات، تصمیم مردم بود که تا 9 دی صبر کردند و بعد آن به خیابان ها آمدند و گفتند که با هیچ کسی تعارف ندارند و هر کسی بخواهد برابر ولی فقیه حرفی برای گفتن داشته باشد مردم تا ابد او را کنار خواهند زد.

حنای آمریکا نزد ملت ایران رنگی ندارد

خدیری در ادامه به مذاکرات ایران با کشورهای غربی اشاره کرد و با بیان جمله ای از صحیفه امام راحل خطاب به دولت و تیم انرژی هسته ای بیان داشت: آمریکای منفعت طلبی که به خدا و ارزش های انسانی اعتقاد ندارد قابل اعتماد نیست، حال این ادبیات، ادبیات انقلاب و شهدا و سرلوحه امت حزب الله است.

امام جمعه پرند با بیان اینکه 34 سال به آمریکا اعتماد نکرده ایم، اظهار داشت: اگر این نشست ها و مذاکرات به مرتبه 100 هم برسد، دولتی که نمی‌توان به او اعتماد کرد و حنای او نزد ما رنگی ندارد، دولت آمریکاست، دولتی که بیشتربن حمایت و دغدغه را در فتنه 88 داشت، خط می داد و تلاش شبانه روزی برای مقابله با انقلاب، اسلام و مردم داشت.

خدیری گفت: فتنه گران 4 مرحله را در سال 88 در دستور کار داشتند و یکی از آنها تهمت تقلب در انتخابات بود، امام راحل فرمودند میزان رای مردم است، اما باید بگوییم که این سخن تبصره ای دارد و آن تبصره تایید و تنفیذ رهبر انقلاب است، همچنان که در روزهای سخت و حساس، معیار ولی فقیه است.

قدردانی از مسئولان، نمازگزاران و دست اندرکاران ستاد نماز جمعه

وی در ادامه با اشاره به ششمین سالگرد برگزاری و اقامه نماز جمعه در شهر پرند از همه کسانی که در این شش سال زحمت کشیده و به برپایی نماز جمعه کمک کرده اند، قدردانی و اظهار امیدواری کرد با توجه به برکات نماز جمعه ، این برکات و فضایل شامل حال شهروندان و نمازگزاران شود.

خطیب نماز جمعه پرند، رحلت شهادت گونه خاتم الانبیا حضرت محمد بن عبدالله(ص) و شهادت سبط اکبر امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام علی بن موسی الرضا ثامن الحجج(ع) را به محضر امام زمان(عج)، رهبری و امت اسلام و نمازگزاران تسلیت گفت.

امام جمعه پرند در ادامه با بیان اینکه واژه حیات در قرآن کریم از دو دیدگاه قابل بحث است، اظهار دشت: یک دیدگاه زندگی مادی و حیوانی بوده و دیدگاه دیگر زندگی انسانی و الهی است، کلمه حیات در لغت به معنی زندگانی یا زنده بودن است، وقتی می گوییم ، مقابل آن موت و ممات مطرح است.

خدیری با اشاره به اینکه کلمه حیات 76 مرتبه در قرآن تکرار شده است، افزود: حیات دارای یک معنای اصطلاحی نزد علما نیز هست و آن نیرویی است که به انسان حرکت داده و به او قوام و تحرک می دهد تا خود را از نقطه نقص و ضعف به کمال برساند.

خطیب نماز جمعه تهران اضافه کرد: انسان در این حس بدی ها و کودکی ها را کنار می گذارد تا رشد و کمال پیدا کند و این حس در فطرت همه انسان ها وجود دارد، حیات هم برای حیوانات و انسان ها در قرآن مشترک است، حیات طبیعی و حیوانی انسان برای خود اسباب و لوازمی همانند آب دارد که منهای آنها نمی توان ادامه حیات داد.

علم و دانایی اولین لازمه روح و حیات طیبه بشر است

وی با بیان اینکه لوازمی برای حیات انسانی و الهی نیز نیاز است که باید انسان برای خود مهیا کند، گفت: اولین آن لوازم انسانی که برای غذای روح و حیات طیبه بشر نیاز بوده و در آیه 97 سوره نحل هم بدان اشاره شده،علم، دانایی و آگاهی است و به همین دلیل نام پیامبران خدا انبیا نام گرفت که بگویند چه چیزی برای ما خوب و چه چیزی ضرر دارد.

امام جمعه پرند به روایاتی در این خصوص اشاره کرد و افزود: امیرالمومنین می فرمایند: کسانی که می خواهند حیات الهی داشته باشند یک درس، احسان است، عقل، علم و راستگویی نیز به زندگی و حیات طیبه انسان گره خورده است.

خدیری با گریزی به حادثه کربلا یادآور شد: هر جا شعوری باشد و کسی کار بدی را ببیند و بگوید این عمل بد است و خوبی ها را ببیند و بگوید این عمل خوبی است، این شعور و علم به بدی ها و خوبی ها، شعور حسینی و نمایندگان کربلا بوده و هرجا بی شعوری و اعمالی خلاف شرع و دین باشد اینها یزیدی و نمایندگان یزید هستند، بنابراین شعورها و شورها ماحصل و نتیجه قیام حسین(ع) است.