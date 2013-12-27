تولید موس کامپیوتر که با تنفس کار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اختراع جدید محققان ژاپنی در زمینه تغییر کارکرد موس کامپیوتر، به کاربرانی که از نظر جسمانی دارای معلولیت هستند این امکان را می دهد که با رایانه کار کنند و مکان نما را بدون استفاده از دستانشان حرکت دهند.

ایشیرو کیتایاما استادیار دانشگاه کینکی متخصص فناوری دستگاه های کمک کننده در دانشکده علوم و فناوری مبتنی با زیست شناسی و هیدئو ناکاگاوا استادیار مکاترونیک و رباتیک در همین دانشکده این فناوری را هنگام تحقیق روی خدمات رباتیک برای افرادی که دارای معلولیت شدید هستند ساختند تا آنها بتوانند از طریق نفس خود یک دکمه را فشار دهند. پس از این تحقیقات آنها تصمیم گرفتند که همان فناوری را با استفاده از یک رایانه اجرا کنند.

این موس جدید رایانه تنفس کاربر را از طریق یک حسگر اندازه گرفته و این الگوی اطلاعات را برای رایانه ترجمه می کند . این نوآوری همچنین به کاربر این امکان را می دهد که مکان نمای موس را به صورت افقی و عمودی حرکت دهد، این امر بستگی به طول و حجم تنفس فرد دارد و به کاربران این امکان را می دهد که از ویژگی های دیگری چون کلیک راست و چپ ، کلیک دوبل استفاده کنند.

نمونه اولیه این دستگاه در همایش انجمن پیشرفتهای فناوری کمکی در اروپا که در پرتقال برگزار شده بود ارائه شد و شرکت کنندگان را به شدت شگفت زده کرد.

این موس کامپیوتر برحسب تنفس 0.2 لیتر در دقیقه کار می کند و این کارکرد براساس توانایی فیزیکی کاربر قابل تنظیم است.

قرار است آزمایشهای بیشتری با بیمارانی که از آسیبهای دیگری چون حمله های مغزی و صدمات نخاعی رنج می برند انجام شود و پس از آن به عنوان یک محصول واقعی در چند سال آینده وارد بازارهای تجاری شود.