به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی در خطبه های نماز جمعه این هفته دیرضمن سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی افزود: رعایت تقوای الهی باعث سعادت انسان در دنیا و آخرت می شود.

وی با اشاره به فرارسیدن ارتحال پیامبراسلام(ص) گفت: پیامبر اسلام قبل از بعثت هم صادق و راستگو بود و مردم را به رعایت اخلاق در جامعه سفارش می کرد.

امام جمعه دیر افزود: ملتی که دم از اخلاق و ارزش‌های اخلاقی می‌زند باید همیشه اخلاق و غیرت دینی سرلوحه کار خود قرار دهد و آن را در جامعه پررنگ کند و سعی کنیم اخلاق پیامبر در جامعه زنده شود.

برخورد با دشمن اسلام و انقلاب باید تهاجمی باشد

وی اضافه کرد: برخورد با دشمن اسلام و انقلاب باید تهاجمی باشد و با دوستان رحیم و گذشت داشته باشیم که این شیوه نبی اکرم (ص) بود.

حسینی یادآورشد: از ویژگی های پیامبراسلام (ص) بلند مرتبه، سخن ور، خیرخواه، صاحب فضیلت، بندگی خدا، ساده زیستی، قانع، فروتن و بردباری بود.

لزوم هوشیاری مسئولان در سیاست خارجی و روابط با دولت‌ها

وی با اشاره به مذاکره هسته ای ایران با 1+5 گفت: مقاومت ملت قهرمان ایران باعث شد که آمریکایی ها حاضر به مذاکره شوند و زبان منطق و استدلال با آمریکا کارساز نیست.

امام جمعه دیر افزود: با لحن و زبان امام راحل که آمریکا غلطی نمی تواند بکند، برخورد شود و هیچ کوتاهی و سهل انگاری جایز نیست.

وی ضمن تاکید به مسئولان در هوشیاری در سیاست خارجی و روابط با دولت ها گفت: مسئولان باید هوشیار و بیدار باشند و ملت گوش به فرمان رهبری است و هرگونه نقض حاکمیت ملی از سوی خارجی ها را نمی پسندد و هر مسئولی هم که در این قضیه کوتاهی کند ملت در مقابل او می ایستد.

فتنه گران، رای دهندگان به موسوی وکروبی نیستند

حجت الاسلام حسینی سالروز حماسه 9دی را گرامی داشت و گفت: فتنه سال 88 بسیار پیچیده و20سال طراحی شده بود که پشت سراین قضیه آمریکایی ها و رژیم صهیونیستی بود و عده ای هم در داخل کشور درزمین دشمن بودند و با سابقه انقلابی که داشتند فریب دشمن خوردند.

وی ضمن رد هرگونه اتهام فتنه گری به رای دهندگان به موسوی و کروبی گفت: فتنه گران، رای دهندگان به موسوی وکروبی نیستند زیرا اکنون نیز در دولت افرادی هستند که در ستاد آنان بودند و فعالیت کردند بلکه بحث ما آن است که بعد از بیانات رهبری که اتمام حجت کرد افرادی مردم را به خیابان دعوت کردند و آشوب و بلوا به پا کردند.

طراح اصلی فتنه سال 88 آمریکایی ها بودند

امام جمعه دیر اضافه کرد: طراح اصلی فتنه سال 88 آمریکایی ها بودند که جرات نکردند همچون در کشور اکراین همراه معترضین در ایران قرار بگیرند.

وی ادامه داد: مردم ولایت مدار وحماسی ایران در روز 9دی ایمان وبصیرت خود رابه نمایش گذاشت واز فتنه گران ابراز بیزاری کرد و امسال همه در گرامیداشت این روز حضوری گسترده داشته باشند.

وقف بهترین توشه برای آخرت است

حسینی در خصوص هفته وقف گفت: وقف بهترین توشه برای آخرت است وبه برکت موقوفات الحمدالله بسیاری از مراکز علمی، آموزشی ودینی در کشور راه‌اندازی شده است.

امام جمعه دیر بیان داشت: مردم خیر و نیکوکار شهرستان دیر می‌توانند در راستای وقف آستین همت بالا بزنند و مدرسه علمیه حضرت مهدی(عج) موعود شهرستان را به عنوان موقوفه قرار بدهند.