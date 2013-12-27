مدیریت مقام معظم رهبری در جریان فتنه 88 جایگاه ولایت فقیه را بیش از پیش نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر همدان اظهار داشت: هر نظام سیاسی و یا هر نظام اسلامی امروز دارای یک رهبر و یا رئیس سیاسی حکومتی است که این رهبران در بزنگاه تاریخ و ناملایمات سیاسی نقش مشخص و اساسی را در هر نظامی ایفا می کنند.

وی با اشاره به فتنه سال 88 ابراز داشت: در جریان فتنه 88 مدیریت و رهبری مقام معظم رهبری و برخورد ایشان جایگاه ولایت فقیه در جامعه را بیش از پیش نشان داد و ظرفیت ها و پتانسیل ولایت فقیه در کشور را روشن آشکار کرد.

خضریان با بیان اینکه انتخابات دهم ریاست جمهوری ظرفیت های پنهان مقام رهبری را در جامعه آشکار کرد، بیان داشت: یکی از آن ظرفیت ها تدبیر و ایتادگی مقام معظم رهبری در جریان فتنه 88 بود که ایشان با گفتمان سازی و شفاف سازی این جریان ماهیت فتنه گران را آشکار ساختند.

ریاست اداره بررسی اخبار سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اشاره به اینکه دیگر ظرفیت مقام معظم رهبری در جریان فتنه 88 صعه صدر و رهبری ایشان بود، اظهار داشت: ایستادگی بر مواضع اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران و برخورد ایشان در جریان فتنه 88 و شفاف سازی ماهیت فتنه از جمله ظرفیت ها و پتانسیل های رهبری در آن زمان بود.

خضریان ابراز داشت: امروز اتفاقی در جریان است که ملت ایران باید آن را درک کند و اینکه جریانی به دنبال این است که از مطالبات مردم در حماسه 9 دی و جریان فتنه 88 بگذرد و به نوعی مطالبات حماسه سازان 9 دی را زیر پا بگذارد و جریان سیاسی کشور را آلوده کند.

وی با تاکید بر اینکه خواسته های این جریان خلاف جریان فکری انقلاب است، اظهار داشت: درست است که مقام معظم رهبری خود مدافع حق و حقوق ملت بوده و مدافع جریان سازی ها بر علیه اصول انقلاب هستند اما ملت باید ظرفیت ورود ولایت فقیه را برای این امر فراهم کنند.

ریاست اداره بررسی اخبار سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اشاره به اینکه این جریان قصد دارد دست ملت را از مطالبات 9 دی کوتاه کند، عنوان داشت: ملت مسلمان و انقلابی ایران باید ظرفیت را برای ورود رهبری به دفاع از خواسته ها و مطالبات خود فراهم کنند.

مطالبات مردم حماسه 9 دی را زنده نگه می دارد

خضریان با تاکید بر اینکه مطالبات مردم حماسه 9 دی را زنده نگه می دارد، بیان داشت: تحریم های همه جانبه در واقع انتقام صهیونیست‌ها از ملت ایران بعد از شکست در فتنه 88 بود و غربی ها زمانیکه از فتنه 88 نا امید شدند تصمیم بر تحریم همه جانبه ایران گرفتند.

وی در ادامه سخنانش افزود: اگر ملت ایران حماسه 9 دی را خلق نکرده بود اکنون فرات اقتصادی بر آنها بسته نمی‌شد و مشکلات اقتصادی بر ملت وارد نمی شد ولی این موضوع باعث نشده که مردم ایران از مطالباتشان در سال 88 بگذرند.

ریاست اداره بررسی اخبار سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با اشاره به اینکه با گذشت دوره دهم دولت به دوره یازدهم طلب مردم صاف نشده است، عنوان داشت: فته 88 به ملت ایران آسیب زده و کشور را در مسیر رو به رشد دچار تعویق کرده و نباید از مطالبات مردم به سادگی رد شد.

خضریان با بیان اینکه در جریان فتنه 88 فتنه گران از کشتی انقلاب خارج شدند، بیان داشت: کسانی که آن زمان در جریان فتنه 88 دست داشتند از کشتی انقلاب خارج شده و راهشان از انقلاب جدا بوده و دیگر راه ورودی برای آنها وجود ندارد اما برخی قصد دارند با جریان سازی و گذشت مردم از مطالبات خود سرنوشتشان را به این کشتی گره بزنند.

وی گفت: چرا باید به کسانی اعتماد شود که هنوز مهر توافقات ژنو خشک نشده به دنبال برنامه ریزی و طرح تحریم های جدید بر علیه ایران هستند و طرف غربی و صهیونیستی به دنبال ادامه تحریم ها علیه ایران بوده و می خواهند ملت ایران را به سمت جنگ روانی سوق دهند.

ریاست اداره بررسی اخبار سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها بیان داشت: دشمنان قصد دارند تا نشان دهند که سرنوشت اقتصادی کشور ایران به برداشته شدن تحریم ها ارتباط داشته و جریان 88 را به نوعی پنهان کرده و دوباره فتنه را از داخل ادامه دهند و ملت ایران باید در این مورد آگاهانه رفتار کند.