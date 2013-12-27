به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد محسن زاده ظهر امروز در خطبه های نمازجمعه این هفته بوستان، ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی و دوری گناه، با اشاره به هفته وقف اظهار داشت: وقف یکی از ارزش های مهم اسلامی است که بجا آوردن آن یک عبادت بزرگ محسوب می شود.

وی با اعلام اینکه در شهرستان بهارستان بویژه بخش بوستان اموال و املاک زیادی وقفی است، افزود: در نسیم شهر ما شاهد جهاد وقف بودیم که در گذشته خیلی‌ها اموال و املاک خود را بر اساس اسناد محکم وقف کرده تا در مسیر کارهای ارزشی مورد استفاده قرار گیرد و این فرهنگ باید امروزه نسبت به گذشته تداوم بیشتری داشته باشد.

این مسئول در ادامه به فرا رسیدن سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی نیز اشاره و عنوان کرد: هفتم دی ماه سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان امام خمینی(ره) است که با تأسیس این نهضت اقدامات بسیار وسیعی در حوزه یاد گیری و آموختن سواد در بین بی سوادان حاصل شد.

وی ادامه داد: متاسفانه بعد از گذشت سه دهه از تشکیل نهضت سوادآموزی، هنوز برخی از نعمت سواد محروم هستند، لذا باید بی سوادان را تشویق کرد تا از این فرصت مغتنم استفاده کنند.

حماسه 9 دی معادلات بی اساس فتنه گران را برهم زد

امام جمعه بخش بوستان در ادامه با اشاره به حادثه نهم دی 1388 اظهار داشت: فتنه‌گران در سال 88 به بهانه تقلب در انتخابات آشوبی به راه انداختند و با دورغگویی به افکار عمومی به اردوکشی خیابانی روی آوردند و با الگو برداری از مدل های انقلاب رنگی در صدد براندازی نرم در نظام بودند.

محسن زاده یادآور شد: فتنه گران برای برهم زدن نظام تلاش های وسیعی را بواسطه همپیمانان خود در کشورهای غربی داشتند ولی غافل از شناخت مردم که پیوسته در راه این نظام و انقلاب هزینه های بسار سنگینی را پرداخت کرده و اجازه نمی دهند که یاوه گویان در یک مقطع بخواهند در یک کشور ولایی عرض اندام کنند.

وی تصریح کرد: در جریان حماسه 9 دی بود که مردم به صحنه آمدند و با دفاع از حریم ولایت، درس فراموش نشدنی به فتنه گرن دادند.

این مسئول افزود: کسانی که مدعی پیروی از خط امام بودند در خط مقدم اول فتنه مقابل نظام ایستادند، فریب غربی‌ها و عوامل آنها را خوردند و مسجد را آتش زدند، چادر از سر زنان کشیدند، عزاداران حسینی را هتک حرمت کردندو علیه اصل ولایت فقیه شعار دادند.