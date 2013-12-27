9 دي ماه روز بصيرت و ميثاق با ولايت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عنایت هاشمی منش در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بندر ریگ اظهار داشت: بندگان خدا تقوا پيشه كنيد، كسي كه تقواي الهي پيشه كند سختي هاي روزگار از او دور مي‌شود.

امام جمعه بندر ریگ گفت: شخص پرهيزگار با قناعت، انزوا از آميختگي با دنياپرستان و همنشيني با آنان، از گرفتاري، تنگناها و آزار مردم كنار و دور خواهد بود و به خود و مردم ظلم نمي كند و همچنين به خداوند متعال ظلم نمي كند.

وی با اشاره به فرازهایی از سخنان امام سجاد(ع) در دعاي هشتم صحيفه سجاديه ادامه داد: امام سجاد(ع) در دعای هشتم می‌گویند که خدايا پناه مي‌برم به شما از اينكه بخواهم ظالم باشم.

هاشمی‌منش اضافه کرد: خداوند متعال در آيات مختلف به ذكر عذاب هاي دنيوي و اخروي ستمكاران پرداخته است.

وی تصریح کرد: ظلم انتقام شديد الهي و محروميت از رحمت الهي را به دنبال دارد و ظلم ضلالت، گمراهي، عذاب قطعي و لعنت الهي را به دنبال دارد و موجب محروميت از ياري الهي مي شود.

قدرت‌هاي بزرگ و مداخله گر توان شكستن اين خط قرمز را ندارند

امام جمعه بندر ریگ با اشاره به حادثه نهم دیماه اظهار داشت: 9 دي ماه سالروز حماسه مردم ايران در سال 88، روز بصيرت و ميثاق با ولايت است.

وی خاطر نشان ساخت: روز 9 دي ماه 88 در تاريخ انقلاب اسلامي ايران تبديل به يوم الله شده و تا ابد ماندگار شد.

وی تاکید کرد: حماسه 9 دي نشان داد كه عاشورا و آموزه هاي اسلامي برآمده از مكتب عاشورا، از جمله ولايت پذيري و ولايتمداري خط قرمز اين مردم و انقلاب هست.

امام جمعه بندر ریگ در پایان گفت: این حماسه نشان داد که تحت هيچ شرايطي قدرت هاي بزرگ و مداخله گر توان شكستن اين خط قرمز را ندارند.