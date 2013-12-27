به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی ناطقی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ساوجبلاغ اظهار داشت: امید است با تصویب این پیشنهاد تمامی کشورهای جهان به سوی صلح و دوستی حرکت کنند.

وی در ادامه با اشاره به حماسه ماندگار نهم دی ماه، گفت: رخداد این حماسه پس از فتنه 88 نشان داد مردم ایران هوشمندانه و با درایت از ارزش‌های دینی و ملی خود دفاع می کنند و هیچ گاه حاضر به از دست دادن آنها نخواهند بود.

امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ ولایتمداری را مهمترین شاخصه حماسه نهم دی عنوان کرد و اظهار داشت: تمامی فتنه‌هایی که از سوی فریب خوردگان داخلی و دشمنان دیرینه نظام مقدس اسلامی در طول انتخابات و پس از آن طراحی شده بود با حماسه نهم دی نقش برآب شد.

حجت الاسلام ناطقی گفت: کشور اسلامی ما در طول عمر پیروزی خود صحنه های سخت و توطئه های مختلف را تجربه کرده است اما با یاری خدا و ولایت پذیری مردم تمامی این سختی ها موجب پیشرفت در حوزه های مختلف به خصوص حوزه های علمی شده است.

خطیب جمعه شهرستان ساوجبلاغ ادامه داد: مردم به خوبی درس ولایت پذیری خود را در حماسه ماندگار و عظیم نهم دی ماه به جهان نشان دادند.

وی در پایان اعلام کرد: ما هشت سال جنگ تحمیلی را با تقدیم کردن بهترین جوانانمان به اسلام پشت سر گذاشتیم و نشان دادیم در راه دفاع از انقلاب و آرمان هایش استوار خواهیم ایستاد و این امر تا ظهور حضرت حجت (عج) ادامه خواهد داشت.