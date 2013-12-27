به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی درگذشت والده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت رییس جمهور به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف
وزیر محترم امور خارجه
خبر درگذشت والده گرامی و مکرمه جنابعالی موجب تأسف و تألم خاطر گردید.
اینجانب ضمن عرض تسلیت به حضرتعالی و خانواده محترم، از درگاه خداوند منان برای آن مرحومه مغفوره رحمت و آمرزش الهی و برای شما و خانواده گرامیتان صبر و بردباری مسالت می نمایم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
