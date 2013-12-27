۶ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۱۷

در پیامی:

رئیس‌جمهور درگذشت والده محمد جواد ظریف را تسلیت گفت

رئیس جمهور با صدور پیامی درگذشت والده وزیر امور خارجه را تسلیت گفت

 به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی درگذشت والده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رییس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف

وزیر محترم امور خارجه

خبر درگذشت والده گرامی و مکرمه جنابعالی موجب تأسف و تألم خاطر گردید.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به حضرتعالی و خانواده محترم، از درگاه خداوند منان برای آن مرحومه مغفوره رحمت و آمرزش الهی و برای شما و خانواده گرامیتان صبر و بردباری مسالت می نمایم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

