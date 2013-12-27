به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی درگذشت والده محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت رییس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف

وزیر محترم امور خارجه

خبر درگذشت والده گرامی و مکرمه جنابعالی موجب تأسف و تألم خاطر گردید.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به حضرتعالی و خانواده محترم، از درگاه خداوند منان برای آن مرحومه مغفوره رحمت و آمرزش الهی و برای شما و خانواده گرامیتان صبر و بردباری مسالت می نمایم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران