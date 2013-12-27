پژوهش های هنری در اردبیل دچار سر درگمي است/ کمبود اعتبار در حوزه هنر پژوهی

به گزارش خبرنگار مهر، سيدحامد اسحاقي بعد از ظهر جمعه در تجلیل از پژوهندگان حوزه های فرهنگ و هنر اردبیل اضافه کرد: يكي از آسيب هاي جدي در جامعه هنري استان و حتي كشور موازي كاري نهادهاي فرهنگي و هنري است که اين امر باعث سردرگمي در اجراي مناسب و تاثيرگذار بعضي برنامه ها مي شود.

وی با اشاره به ارائه راهكارهاي عملي و علمي جهت سازماندهي و جهت دهي پژوهش هاي هنري در استان ادامه داد: در اين خصوص باید از ظرفيت هاي كارگروه پژوهش هنر حوزه هنري استان اردبيل به عنوان سرنخ اين كلاف سر درگم استفاده كرد.

مسئول پژوهش حوزه هنري استان با بیان اینکه پژوهشگران و صاحب نظران هر رشته، خط دهندگان اصلي به فعالان آن رشته مي باشند، تاکید کرد که با توجه به موفقیت كارهاي صورت گرفته با زيربناي پژوهشي، باید در این زمینه برنامه ریزی سرمایه گذاری شود.

وی با اشاره به تلاش حوزه هنري استان اردبيل برای تشكيل كارگروه پژوهش هنر استان برای اولین بار تصریح کرد: ایجاد ارتباط مناسب بين كارشناسان حوزه هنري و فعالان اين عرصه و آسيب شناسي و نيازسنجي از مهمترین اهداف تشکیل این کارگروه بود.

اسحاقی با بیان اینکه اين كار گروه نقش راهبردي و هدايت كننده برنامه هاي واحد پژوهش را ايفا مي كند، متذکر شد: برنامه هاي مصوب سالانه نيز در اين كارگروه بحث شده و پس از تصويب به مركز پيشنهاد مي شود و در واقع براي هربرنامه يك كار كارشناسي صورت مي گيرد.

وی عنوان کرد: شاخص هايي كه براي اين كارگروه تعريف شده از شاخص هايي نشات مي گيرد كه همه ساله از سوي مركز ارائه مي شود، البته تلاش مي شود اين شاخص ها رنگ و بوي بومي عملياتي و فرهنگ بومي داشته باشد.

اسحاقی با بیان اینکه در بحث سبك زندگي ايراني اسلامي ضمن توجه به الگوي ايراني اسلامي، فرهنگ بومی استان نیز مدنظر قرار گرفت، یادآور شد: عملي شدن برنامه های پژوهشی نيازمند حمايت هاي مالي و معنوي است اما در این زمینه با مشکلات مالی مواجه هستیم.