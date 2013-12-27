تیم بدمینتون کرمانشاه مقابل قابوس گنبد شکست خورد

رئیس هیات بدمینتیون کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نماینده استان در مسابقات لیگ برتر روز گدشته به مصاف قابوس گنبد رفت و در پایان با حساب "چهار بر یک" نتیجه را واگذار کرد.

شهرام کهریزی یادآور شد: در این مسابقه تیم میزبان از چندین بازیکن خوب و با تجربه که سابقه حضور در تیم ملی را نیز دارند استفاده می کرد و تیم کرمانشاه به دلیل کم تجربه بودن بازیکنانش نتوانست آنگونه که باید مقابل حریف مسابقه خوبی انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند تیم کرمانشاه از بازیکنان خوب و با انگیزه ای سود می برد و مطمئنا در ادامه شاهد موفقیت های بیشتری از این تیم خواهیم بود.

کهریزی افزود: این دومین مسابقه تیم هیات کرمانشاه در لیگ برتر بدمینتیون بود و بازیکنان این تیم در دیدار هفته گذشته خود موفق به شکست نماینده زنجان شده بودند.

گفتنی است؛ نوزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر بدمینتون مردان باشگاه های کشور با شرکت 8 تیم (نماینده گیلان، قابوس گنبد ، شهید رجایی قزوین ، نماینده جهرم ، نماینده کرمانشاه ، شهید شهریاری زنجان ، گاز تهران و دانشگاه آزاد) برگزار می شود.