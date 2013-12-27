نمایشگاه هنری عاشورا در خلخال برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که عصر جمعه با حضور مسئولان فرهنگی و هنری این شهرستان افتتاح شد، بیش از 18 اثر از دو هنرمند خلخالی در معرض دید عموم قرار گرفت.

رئیس اداره ارشاد اسلامی خلخال در حاشیه برپایی این نمایشگاه با اشاره به فعالیت این نهاد در حوزه دینی و مذهبی، از معرفی شاعران برگزیده این شهرستان در سوگواره عصر شعر اربعین حسینی خبر داد.

سیداحمد معصومی تصریح کرد: بیش از 20 اثر از 20 شاعر با مضامین عاشورا و اربعین حسینی به دبیرخانه عصر شعر اربعین حسنی خلخال ارسال شده بود که پس از بررسی آثار، 10 شعر برتر انتخاب و معرفی شدند.

یه گفته وی اشعار رحیم علیدوستی، احسان احدپور، سید مهدی صادقی، رضا پور‌عبدالحسین، علی اثباتی، ناشر علیزاده، محمد زارعی، طاها اسکندری و زهرا محیطی و پرناز قربانی از شاعران این شهرستان به عنوان شعر برتر و برگزیده اربعین حسینی خلخال معرفی شده و تجلیل شدند.

معصومی هدف از برگزاری عصر شعر اربعین را معرفی آثار برگزیده در این زمینه و تقویت نبوغ شعری شاعران در زمینه عاشورا و اربعین عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به برپایی نمایشگاه هنری عاشورا، معرفی آثار و هنرمندان عاشورایی خلخال را از اهداف برگزاری این نمایشگاه برشمرد و تاکید کرد که این نمایشگاه به مدت یک هفته در این محل دایر است.