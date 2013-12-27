به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، طاهره طاهریان به عنوان مشاور در امور ورزش دختران و زنان منصوب شد.

در حکم صادره از سوی شهیندخت مولاوردی آمده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزنده سرکارعالی، به موجب این حکم به سمت « مشاور در امور ورزش دختران و زنان » منصوب می شوید.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال با بررسی و ارائه راهکارها و مشورت های لازم در حوزه ورزش دختران و زنان گامهای موثری، در تحقق برنامه های دولت تدبیر و امید ،ارتقاء سلامت و جایگاه زنان و دختران و معرفی توانمندی های آنان در عرصه های ملی و بین المللی برداشته شود.

موفقیت روزافزون سرکارعالی را در خدمت به ملت شریف، جامعه زنان و نظام جمهوری اسلامی ایران خواستارم.

طاهره طاهریان فارغ التحصیل مدرسه عالی ورزش، از اواسط دهه 60 با زمزمه های عرفی شدن ورزش زنان وارد سازمان تربیت بدنی شد و با همراهی همکاران خود توانست زیرساخت های فنی و فرهنگی ورزش بانوان را در دهه 1370 ایجاد کند.

طاهریان در مصاحبه ای مهمترین دستاوردش را چنین بیان کرده است: من عمده‌ترين كارمان را تغيير نگرش منفي نسبت به ورزش زنان مي‌دانم كه البته حاصل تلاش خود زنان بوده است... دستاورد ديگر ما ارتقاي تشكيلاتي ورزش زنان است.

برگزاری نخستین دوره مسابقات بانوان کشورهای اسلامی و دبیرکلی و نایب رییس این فدراسیون از دیگر مسئولیتهای طاهریان بوده است.