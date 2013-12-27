صحرانوردان فارس با شایستگی از عنوان قهرمانی خود در کشور دفاع کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات که صبح جمعه درمسافت 12 کیلومتر و در شهرک صدرای شیراز برگزارشد تیم فارس با امتیاز منهای 10عنوان نخست را به خود اختصاص داد، تیم تهران با منهای 13 امتیاز برسکوی دوم ایستاد و تیم ایلام هم با منهای 30 امتیاز برجای سوم قرار گرفت.

دربخش انفرادی نیز محمد جواد صیادی از فارس با زمان 38 دقیقه و 50 ثانیه ازعنوان قهر مانی خود که سال گذشته کسب کرده بود دفاع کرد، محمد رضا ابوترابی از تهران با زمان 38 دقیقه و 54 ثانیه صاحب نشان نقره شد و محمد جعفر مرادی از تهران با زمان 39 دقیقه به نشان برنز دست یافت.

همچنین احمد فرود از فارس با زمان 39 دقیقه و 50 ثانیه برسکوی چهارم ایستاد و حسن عابدی از فارس با زمان 40 دقیقه 30 ثانیه عنوان پنجم را از آن خود کرد.

نفرات اول تا پنجم این مسابقات به اردوی تیم ملی برای حضور درمسابقات دو صحرانوردی آسیا که 13 اسفندماه درکشور ژاپن برگزار می شود، دعوت شدند.

درآیین اختتامیه این مسابقات که با حضور مدیرکل و دست اندرکاران ورزش و جوانان فارس، امام جمعه و شهردار شهر صدرا، غلام پیروانی پیشکسوت ورزش فارس، علیرضا ظهیر امامی مدیر عامل شرکت فرا پاکس، حمید جاویدان مدیرهتل شیراز (حامی مسابقات ) و تنی چند از مسئولان محلی برگزارشد جام و مدال قهرمانی ورزشکاران نیزاهدا شد.

از سوی شهردار شهر صدرا مسیر 12 کیلومتری این مسابقات که 35 هکتاراست به نام جاده سلامت و محل برگزاری مسابقات دو صحرانوردی کشور نامگذاری شد.

این مسابقات با همکاری شهرداری شهر صدرا ، مجتمع ورزشی ملاصدرا، حمایت هتل شیراز، اداره کل ورزش و جوانان و هیئت دو و میدانی فارس برگزار شد.

درمسابقات دوصحرانوردی کشور 80 دونده در قالب 18 تیم از سراسر کشور با هم به رقابت پرداختند.