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۱۷ دی ۱۳۹۲، ۹:۳۱

اعلام بیشترین تخلف خیریه‌ها

اعلام بیشترین تخلف خیریه‌ها

مسئول نظارت بر تخلفات سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور با بیان اینکه تخلف مدیریتی بیشترین تخلف خیریه ها است گفت: اگر تخلف خیریه قابل جبران نباشد خاطی به مراکز قضایی معرفی می شود.

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نیست شعبه ویژه تخلفات خیریه ها در دادگستری داشته باشیم گفت: به استناد ماده 28آیین نامه سازمانهای مردم نهاد، وقتی تخلفات سمن ها به مرجع صدور پرونده اعلام می شود ما موظفیم بازرسی ویژه ای را از این تخلف انجام دهیم. در این مرحله ابتدا اخطار شفاهی به خاطیان داده شده و بعد اخطار کتبي ابلاغ مي شود و اگر مشکل حادبود سه ماه تعلیق فعاليت در انتظار سمن است و اگر خیریه خاطی نتوانست مشکل را رفع کند و یا تخلف در حدی بود که قابل جبران نباشد، تخلف انجام شده به مرجع قضایی اعلام می شود.
 
مسئول نظارت بر تخلف سازمانهای مردم نهاد در مورد بیشترین تخلف صورت گرفته از سوی موسسات خیریه اظهار داشت: بیشترین تخلفات بر اساس دسته بندی های خیریه ها انجام می شود به نحوي که تخلفها و خروج از قانون بر اساس اهداف گروه ها و تخصص خیریه ها متفاوت است. یعنی هر خیریه بر اساس اهداف شکل گیری و تخصصی که دارد، تخلفاتی را انجام می دهد. بیشترین نوع تخلفات در رابطه با موضوعات درون گروهی است چرا كه ميان هیئت مدیره هماهنگی های لازم دیده نمی شود و بیشترین نوع تخلف، همان تخلف مدیریتی است.
 
این مقام مسئول در وزارت کشور با اشاره به اینکه اغلب مدیران به نحوه هزینه کرد درآمدها آشنایی ندارند، اظهار داشت: در بخش درآمدهای انتفاعی و غیر انتفاعی هم تخلفاتی انجام می شود به این دلیل اغلب افراد به چگونگی هزینه کرد این موارد هیچ آشنایی ندارند و همین غریبه بودن و عدم شناخت در رابطه با نحوه هزینه این در آمدها سبب تخلفاتی می شود. البته ما کلاسهای آموزشی و توجیهی برای هئیت مدیره خیریه ها به منظور کاهش این تخلفات برگزار کرده ایم.
کد مطلب 2203355

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