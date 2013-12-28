وعده های دولت دهم همچنان در صف اجرا/ 40 هزار ساکن مسکن مهر محروم از امکانات اولیه شهرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، تهیه مسکن همواره به عنوان یکی از نیازهای اساسی در جامعه مطرح بوده که دولتهای نهم و دهم در راستای پاسخگویی به این نیاز، طرح مسکن مهر را مطرح کرد و متعهد شد با اجرای این طرح سالانه یک و نیم میلیون واحد مسکونی در سطح کشور بسازد.

کارشناسان معتقدند رسیدن به اهداف تعیین شده در این طرح با ساخت سنتی محقق نمی‌شود و به همین منظور باید اقدامات موثری در امر صنعتی سازی مسکن مهر صورت بگیرد. هدف اساسی مسکن مهر، خانه دار شدن اقشار متوسط و ضعیف بود و با اقدامات انجام شده از سوی دولت بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه خانه‌دار شدند و این بسیار ارزشمند است.

اما طی چند سال گذشته وعده هایی که دولت دهم برای پروژه مسکن مهر و تامین امکانات شهرنشینی برای شهروندان ساکن در این مجتمع ها داد، آنچنان که باید عملی نشده است و هم اکنون 40 هزار ساکن مسکن مهر اسلامشهر فاقد هرگونه امکانات اولیه شهرنشینی هستند.

فرماندار سابق اسلامشهر، به عنوان مدیر ارشد و اجرایی دولت دهم در شهرستان بارها بر تکمیل پروژه مسکن مهر اسلامشهر تاکید کرده بود و این پروژه با بوق و کرنا یک بار توسط رحیمی معاون اول احمدی نژاد، بار دیگر توسط وزیر سابق مسکن و شهرسازی و دفعه آخر به دستان خود ریاست جمهوری سابق افتتاح شد.

تمام اینها در حالیست که هم اکنون بیش از هفت هزار واحد مسکونی طرح مهر که جمعیتی بالغ بر 40 هزار نفر را در خود جای داده، فاقد امکانات اولیه است.

عدم وجود آب آشامیدنی قابل شرب و سالم در سایتهای مسکن مهر اسلامشهر

میترا دهقان از ساکنان اولیه در طرح مسکن مهر ضیاء آباد اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، از عدم وجود آب آشامیدنی قابل شرب و سالم، عدم نصب تلفن ثابت برای منازل و نبود درمانگاه و داروخانه گلایه کرد و افزود: به برخی از خانه ها هنوز گازرسانی نشده است.

وی ادامه داد: هم اکنون مهمترین مشکل این شهرک عدم وجود جاده برای دسترسی اهالی است که مسئولان بارها قول داده اند این مشکل را برطرف کنند ولی هر روز شاهد هستیم که تصادفات مرگباری در این مسیر اتفاق می افتد.

مسئولان از تحویل واحدها به مالکان خودداری می کنند

یکی دیگر از اهالی سایتهای مسکن مهر اسلامشهر به خبرنگار مهر گفت: در ابتدای کار مبلغ هفت میلیون تومان از ما خواستند و گفتند قیمت قطعی همین است ولی دوباره اعلام کردند که قیمت ها افزایش یافته و باید 12 میلیون تومان واریز کنید و اکنون می گویند 15 میلیون تومان قیمت نهایی است و ما این مبلغ را هر جور شده تامین و واریز کردیم ولی متاسفانه هر روز به بهانه های مختلف از تحویل خانه هایمان خودداری می کنند و که ما مستاجر هستیم، چه کار باید بکنیم؟

مشکلات بسیار است، سرریز جمعیت به شهرستان پرتراکم اسلامشهر و وعده هایی که مدیران دولت دهم داده اند، را چه کسانی باید پاسخ دهند؟ آیا این شهروندان هستند که باید تاوان اجرای طرح های بدون کارشناسی دولت نهم و دهم را بدهند؟

پروژه تحویل شهرداری نمی شود

سرپرست شهرداری اسلامشهر، از عدم تحویل این پروژه به شهرداری اسلامشهر، خبر داد و اظهار داشت: وقتی از مدیریت شهری خدمات می خواهند باید به ما اجازه بدهند که نیروهای خود را در آنجا مستقر کنیم، نیروهای خدمات شهری با تمام مشکلات موجود، جمع آوری زباله و نظافت معابر سطح این شهرک را بر عهده دارند.

محمد نجاتی افزود: متاسفانه به رغم پیگیریهای بسیار شهرداری اسلامشهر برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان مسکن مهر ضیاء آباد و برگزاری جلسات متعدد در فرمانداری، به دلیل عدم تکمیل این پروژه، مسئولان امر از تحویل این منطقه به شهرداری اسلامشهر ممانعت می کنند.

مردم به ناچار وارد واحدها شده‌ و وسایل زندگی خود را پهن کرده‌اند



یکی از مالکان مسکن مهر به خبرنگار مهر گفت: اینکه دولت گذشته طرح مسکن مهر را برای خانه دارشدن افراد ضعیف جامعه مطرح کرد بسیار ارزشمند بود و به همین خاطر استقبال کردیم اما بعد از گذشت چند سال هنوز واحدها تحویل داده نشده و مردم از روی ناچاری وارد واحدها شده اند و وسایل زندگی خود راپهن کرده اند.

ساسان براتی افزود: واحدهای مسکونی مشکلات زیادی دارد و آب، برق و گاز این واحدها آماده نشده و برای محوطه سازی آن شتاب زدگی کرده‌اند و لوله فاضلاب آن مشکل اساسی دارد و مالکان خود هزینه‌های زیادی برای رفع مشکلات واحدها پرداخت می‌کنند.

وی افزود: قرار بود تعاونی مسکن مهر به تعهدات خود در زمان مقرر عمل کند و این واحدها را تحویل مالکان بدهد اما اکنون به بهانه‌های مختلف این واحدها تحویل موقت نمی‌دهند تا ما بدانیم که کدام واحد متعلق به صاحبش است.

آسانسورهای استفاده شده در مسکن مهر فاقد استانداردهای لازم است

در این زمینه چندی پیش در تاریخ 22 آبان 92 استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود که ۹۷ درصد از آسانسورهایی که در مسکن‌ مهر استفاده شده فاقد استانداردهای لازم است و از نظر کارشناسی استفاده از آنها کاملا مردود می‌باشد و تا این مشکل و مشکلاتی از این دست در مسکن‌های مهر رفع نشود نباید واگذاری صورت گیرد.

سید حسین هاشمی یادآور شد: حفظ جان و حقوق شهروندی وظیفة همة مسئولین است و باید همه خود را ملزم به رعایت این حقوق کنیم.

کیفیت زندگی در سایتهای مسکن مهر افزایش می یابد

این در حالیست که در 25 آذرماه جاری معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون 27 باب مسجد، 18 باب مدرسه و یک باب کلانتری در سایت‌های مسکن مهر به بهره‌برداری رسیده است، اعلام کرد: علاوه بر این نیازها باید ساخت کتابخانه، ورزشگاه و درمانگاه هم با تامین اعتبار دولت انجام شود که سایت‌های مسکن مهر کیفیت زندگی داشته باشند.



سید محمد پژمان در خصوص تامین نیازهای روبنایی در پروژه‌های مسکن مهر اعلام کرد: در بسیار از سایت‌ها هنوز زیرساخت‌ها تامین نشده و پروسه طولانی نیاز دارد اما باید توجه داشت که سکونت در واحدها فقط یک چهاردیواری، سقف و مسایل زیربنایی آب و برق نیست بلکه زندگی زمانی کیفیت دارد که خدمات روبنایی هم در سایت‌ها فراهم باشد، زیرا بدون اینها مردم فقط صاحب سرپناه هستند اما یک زندگی با کیفیت ندارند، بنابراین به تامین خدمات روبنایی برای سایت های مسکن مهر نیاز داریم و تاکنون هم تلاش زیادی کردیم تا این خدمات فراهم شود.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به ساخت مدرسه و مسجد در برخی از سایت‌های مسکن مهر یادآور شد: در حال حاضر زمین برای ۲۲۵ باب مسجد در این سایت ها واگذار شده که از این تعداد ۱۳۰ باب مسجد در حال احداث، ۲۷ باب مسجد در حال بهره‌برداری و ۱۰۳ باب مسجد در حال سفت کاری و نازک کاری است.

پژمان تصریح کرد: ۶۱۰ باب مدرسه در دست احداث داریم که از این تعداد ۱۴۳ باب مدرسه از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی احداث می‌شود، همچنین ۱۸ باب مدرسه در حال بهره برداری و ۱۲۵ باب مدرسه در حال ساخت است.

وی در خصوص ساخت کلانتری در این مجموعه‌ها اظهار داشت: ۳۹ باب کلانتری در سایت‌های مسکن مهر در دست احداث است که از این تعداد یک باب به بهره‌برداری رسیده و مابقی در دست احداث است.

تا چند سال آینده درگیر پروژه مسکن مهر هستیم



معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه با ساخت تمام اینها باز هم کمبود جدی در این زمینه داریم، بیان کرد: با این تعداد مدرسه و مسجد و کلانتری هم این سایت‌ها بی نیاز نمی‌شوند و کمبود باز هم باقی است به علاوه نیازهای دیگری مانند ساخت کتابخانه، ورزشگاه، درمانگاه که دولت باید تامین اعتبار کند.

پژمان تصریح کرد: فکر می کنم که چند سالی باید درگیر تکمیل پروژه ها باشیم که بخش عمده‌ای از آن برای تامین زیرساخت ها و روبناها است به جز مسایل ساخت که مشکلات دیگری دارد.

بي تدبيري مسئولان عامل اصلي مشكلات است

در بخش دیگری چندی پیش نماينده مردم شهرستان هاي سنندج، كامياران و ديواندره در مجلس شوراي اسلامي ضمن انتقاد از وضعيت مسكن مهر عنوان كرد: در حالي كه قرار بود مسكن مهر فرصتي مناسب براي خانه دار شدن اقشار كم درآمد جامعه باشد ولي متاسفانه وضعيت اين طرح به هيچ عنوان قابل قبول نيست و مسئولان بايد تدبيري براي رفع اين مشكلات اتخاذ كنند.

سالار مرادي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از وضعيت مسكن مهر عنوان كرد: طرح مسكن مهر در حوزه تئوري اقدامي بسيار خوب در راستاي ساماندهي وضعيت مسكن در كشور بود ولي متاسفانه اين طرح در حوزه اجرا و عمل با مشكلات متعددي مواجه شده به همين دليل نيز روند حاكم بر اين مهم به هيچ عنوان مورد رضايت نيست و بي تدبيري هايی در خصوص رفع مشكلات اين حوزه همچنان در استان ادامه دارد.

وي ادامه داد: بر اساس گزارش هاي جمع آوري شده در خصوص وضعيت اين طرح و همچنين ميزان مراجعات مردم به دفاتر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مشخص مي شود كه طرح مسكن مهر در كردستان با مشكلات جدي مواجه است و در اكثر شرايط نه تنها باعث رفع مشكلات مردم نشده بلكه زمينه را براي ايجاد چالش هاي جدي براي افراد متقاضي فراهم كرده است.

نائب رئيس اول كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بي تدبيري مديران و مسئولان حوزه راه و شهرسازي باعث بروز بخش زيادي از اين مشكلات حوزه مسكن مهر در استان كردستان است، افزود: ميزان نظارت هاي اعمال شده بر وضعيت اين طرح به هيچ عنوان قابل قبول نيست و اين بي تدبيري ها باعث شده كه متاسفانه سوء استفاده هاي نيز در اين زمينه صورت گيرد و ضرور اين بي تدبيري هاي به صورت مستقيم متوجه افراد متقاضي است.

شایان ذکر است در حال حاضر ساخت بیمارستان 400 تختخوابی و استادیوم پنج هزارنفری در مسکن مهرضیاء آباد متوقف شده است.

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گزارش و عکس از امیرعباس رنجبر