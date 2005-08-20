كميسيون مشترك فني بين ارتش ايران و چين تشكيل مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي ارتش، در اين ديدار، امير سرتيپ پورشاسب با اشاره به گذشت 27 سال از انقلاب شكوهمند اسلامي ايران اظهار داشت: شعار مردم ايران در ابتداي انقلاب، استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي بود و امروز نيز مردم، همان خواسته هاي خود را كه مبتني بر حكومت مردم سالاري ديني مي باشد، خواستارند.

وي تصريح كرد: مردم ايران در انتخابات اخير نشان دادند كه پشتيبان واقعي نظام هستند و عشق به اسلام و رهبري از خواسته هاي لاينفك آنان مي باشد.

رييس ستاد مشترك ارتش خطاب به هيات نظامي چين به ويژگي هاي مشترك مردم ايران و چين اشاره كرد و افزود: علي رغم اينكه ما از بعد فيزيكي فاصله داريم ولي به خاطر مشتركاتي از جمله تهديدات، سعي كرده ايم كه همكاري صميمانه اي بين دو كشور حكمفرما باشد.

سرتيپ پورشاسب تاكيد كرد: ما خواستار چين واحد و قدرتمند در صحنه بين المللي هستيم لذا ما در سطح كشور و ارتش بايستي مناسبات دوجانبه را فراهم نماييم.

رييس ستاد مشترك ارتش با بيان همكاري هاي فني و تسليحاتي دو كشور اظهار اميدواري كرد كه اين همكاري ها در سالهاي آينده ادامه داشته باشد و ايران خواستار همكاري بيشتر در زمينه هاي پژوهشي و آموزشي مي باشد كه بدين منظور بايد كميسيون هاي مشترك فني بين دو كشور تشكيل شود.

شايان ذكر است؛ در اين ديدار، سپهبد "ژو وان كوان" معاون كميسيون سياسي نيروي هوايي ارتش چين ضمن ابراز خرسندي از سفر خويش به ايران به همكاري هاي خوب دو كشور در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي ، نظامي و تكنولوژي اشاره و هدف از سفر هيات نظامي چين به ايران را استفاده از تجارب دو كشور و ايجاد بستر مناسب براي همكاريهاي بيشتر ذكر كرد و افزود: ما يكديگر را حمايت مي كنيم.

معاون كميسيون سياسي نيروي هوايي چين تمرينات نظامي ارتش ايران را بسيار جدي و موفق دانست و گفت: ما تمايل داريم كه اين روش ها و تمرينات نظامي ارتش ايران را به چين ببريم و در ارتش خودمان اجرا نماييم. ما از پيشنهاد تشكيل كميسيون مشترك فني بين دو كشور استقبال مي كنيم.

در پايان اين ديدار نشان ارتش دو كشور به يكديگر اهدا شد.

اين گزارش حاكي است هيات نظامي چين در ادامه سلسله بازديدهاي خود از ارتش جمهوري اسلامي ايران از يگان حافظ صلح ارتش مستقر در لشكر 16 زرهي قزوين نيز بازديد به عمل آورد.