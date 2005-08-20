10 روز فرصت براي ابطال شناسنامه متوفيان ؛ متخلفان تحت تعقيب قرار مي گيرند

سعيد عبودي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : مطابق قوانين حاكم بر ثبت وقايع حياتي در كشور براي ثبت فوت 10 روز فرصت داده شده و در صورتي كه بستگان متوفي نسبت به ابطال شناسنامه فرد اقدام نكنند و شناسنامه فرد مورد سوء استفاده قرار گيرد ، با متخلفين برخورد مي شود.

وي همچنين تاكيد كرد: مطابق مقررات ثبتي در صورت مشاهده هر نوع استفاده حقوقي، اقتصادي و... از شناسنامه متوفي كه به عنوان استفاده از شناسنامه غير مطرح مي شود ، توسط سازمان ثبت احوال پرونده كيفري تشكيل شده و مراتب براي بررسي بيشتر به مراجع قضايي ارجاع در نهايت فرد خاطي تحت تعقيب قرار مي گيرد.

با توجه به اينكه دير ثبتي و يا عدم ثبت واقعه فوت در شهرهاي مرزي كشور به وفور يافت مي شود معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال كشور ثبت به موقع وقايع حياتي را علاوه بر جلوگيري از بروز تخلف در كشور موجب به روز شدن اطلاعات ثبتي ادارات ثبت احوال و دفاتر موجود در اين سازمان دانست.

