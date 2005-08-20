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۳۰ مرداد ۱۳۸۴، ۰:۱۰

معاون حقوقي سازمان ثبت احوال در گفتگو با " مهر" تاكيد كرد:

10 روز فرصت براي ابطال شناسنامه متوفيان ؛ متخلفان تحت تعقيب قرار مي گيرند

10 روز فرصت براي ابطال شناسنامه متوفيان ؛ متخلفان تحت تعقيب قرار مي گيرند

در حالي كه عدم ابطال شناسنامه متوفيان در شهرهاي مرزي كشور درحال افزايش است، معاون حقوقي سازمان ثبت احوال كشور تاكيد كرد: ثبت فوت و ابطال شناسنامه متوفيان فقط 10 روز فرصت دارد و در صورت مشاهده تخلف و سوء استفاده از شناسنامه متوفي با افراد خاطي برخورد خواهد شد.

سعيد عبودي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت : مطابق قوانين حاكم بر ثبت وقايع حياتي در كشور براي ثبت فوت 10 روز فرصت داده شده و در صورتي كه بستگان متوفي نسبت به ابطال شناسنامه فرد اقدام نكنند و شناسنامه فرد مورد سوء استفاده قرار گيرد ، با متخلفين برخورد مي شود.

وي همچنين تاكيد كرد: مطابق مقررات ثبتي در صورت مشاهده هر نوع استفاده حقوقي، اقتصادي و... از شناسنامه متوفي كه به عنوان استفاده از شناسنامه غير مطرح مي شود ، توسط  سازمان ثبت احوال پرونده كيفري تشكيل شده و مراتب براي بررسي بيشتر به مراجع قضايي ارجاع در نهايت فرد خاطي تحت تعقيب قرار مي گيرد.

با توجه به اينكه دير ثبتي و يا عدم ثبت واقعه فوت در شهرهاي مرزي كشور به وفور يافت مي شود معاون حقوقي سجلي سازمان ثبت احوال كشور ثبت به موقع وقايع حياتي را علاوه بر جلوگيري از بروز تخلف در كشور موجب به روز شدن اطلاعات ثبتي ادارات ثبت احوال و دفاتر موجود در اين سازمان دانست.

کد مطلب 220375

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